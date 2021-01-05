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Мемуары Байдена издадут на русском языке
Мемуары Байдена издадут на русском языке
Мемуары избранного президента США Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" впервые появятся в России в апреле 2021 года, также к изданию готовится... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:16
2021-01-05T10:16
2021-01-05T10:16
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мемуары избранного президента США Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" впервые появятся в России в апреле 2021 года, также к изданию готовится книга его жены Джилл Байден о построении семьи и открытии себя, сообщили РИА Новости в издательстве "Эксмо"."Книга Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" планируется к выпуску в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден "Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя" появится на книжных прилавках в мае 2021 года.Также к изданию в России в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис "Истины, которым мы следуем: американский путь", где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии, борьба с администрацией Дональда Трампа и многое другое.Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
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дональд трамп, эксмо, джо байден, калифорния, сша, в мире
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Мемуары избранного президента США Джо Байдена
"Сдержать обещания: в жизни и политике" впервые появятся в России в апреле 2021 года, также к изданию готовится книга его жены Джилл Байден о построении семьи и открытии себя, сообщили РИА Новости в издательстве "Эксмо
".
"Книга Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" планируется к выпуску в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.
Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден "Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя" появится на книжных прилавках в мае 2021 года.
Также к изданию в России в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис "Истины, которым мы следуем: американский путь", где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии
, борьба с администрацией Дональда Трампа
и многое другое.
Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.