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Мемуары Байдена издадут на русском языке
Мемуары Байдена издадут на русском языке
Мемуары избранного президента США Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" впервые появятся в России в апреле 2021 года, также к изданию готовится... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T10:16
2021-01-05T10:16
дональд трамп
эксмо
джо байден
калифорния
сша
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мемуары избранного президента США Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" впервые появятся в России в апреле 2021 года, также к изданию готовится книга его жены Джилл Байден о построении семьи и открытии себя, сообщили РИА Новости в издательстве "Эксмо"."Книга Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" планируется к выпуску в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден "Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя" появится на книжных прилавках в мае 2021 года.Также к изданию в России в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис "Истины, которым мы следуем: американский путь", где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии, борьба с администрацией Дональда Трампа и многое другое.Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
https://ria.ru/20201211/bayden-1588705145.html
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дональд трамп, эксмо, джо байден, калифорния, сша, в мире

Мемуары Байдена издадут на русском языке

10:16 05.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден в Вашингтоне
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мемуары избранного президента США Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" впервые появятся в России в апреле 2021 года, также к изданию готовится книга его жены Джилл Байден о построении семьи и открытии себя, сообщили РИА Новости в издательстве "Эксмо".
"Книга Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" планируется к выпуску в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.
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Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден "Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя" появится на книжных прилавках в мае 2021 года.
Также к изданию в России в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис "Истины, которым мы следуем: американский путь", где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии, борьба с администрацией Дональда Трампа и многое другое.
Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
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Дональд ТрампЭксмоДжо БайденКалифорнияСШАВ мире
 
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