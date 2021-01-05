https://ria.ru/20210105/bayden-1592026443.html

Мемуары Байдена издадут на русском языке

Мемуары Байдена издадут на русском языке

Мемуары избранного президента США Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" впервые появятся в России в апреле 2021 года, также к изданию готовится... РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T10:16

2021-01-05T10:16

2021-01-05T10:16

дональд трамп

эксмо

джо байден

калифорния

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589128656_0:194:2648:1684_1920x0_80_0_0_154e571e53a7ca3c8bd5ac70608a33bd.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Мемуары избранного президента США Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" впервые появятся в России в апреле 2021 года, также к изданию готовится книга его жены Джилл Байден о построении семьи и открытии себя, сообщили РИА Новости в издательстве "Эксмо"."Книга Джо Байдена "Сдержать обещания: в жизни и политике" планируется к выпуску в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.Мемуары впервые были опубликованы в 2007 году, когда Байден был сенатором, в них он рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга его жены Джилл Байден "Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя" появится на книжных прилавках в мае 2021 года.Также к изданию в России в марте готовятся мемуары вице-президента США Камалы Харрис "Истины, которым мы следуем: американский путь", где описаны события ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии, борьба с администрацией Дональда Трампа и многое другое.Победу Байдена подтвердило голосование выборщиков, на которых он набрал 306 голосов (для победы необходимо 270), формально 6 января ее должен подтвердить конгресс. Действующий президент Дональд Трамп поражение до сих пор не признал и продолжает оспаривать победу Байдена в судах. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

https://ria.ru/20201211/bayden-1588705145.html

https://ria.ru/20201103/tsitaty-1581813452.html

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, эксмо, джо байден, калифорния, сша, в мире