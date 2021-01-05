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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210105/bayden-1592014339.html
Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
Избранный президент США Джо Байден высмеял действующего главу государства Дональда Трампа, который, по его словам, не выполняет свою работу. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T04:53
2021-01-05T04:58
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден высмеял действующего главу государства Дональда Трампа, который, по его словам, не выполняет свою работу."Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, он не хочет работать", - сказал Байден, выступая перед сторонниками в Джорджии.Он также заявил, что Трамп "ноет и жалуется" из-за результатов выборов вместо того, чтобы бороться с коронавирусом.Трамп, как и Байден, проводит предвыборный митинг в понедельник в Джорджии, где во вторник по итогам второго тура в двух сенатских округах решится, какая партия будет контролировать сенат США.Байден победил на выборах президента США, набрав большинство голосов в ходе голосования коллегии выборщиков по результатам всенародного волеизъявления. Конгресс должен утвердить победу Байдена 6 января. Трамп поражение не признает.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента

04:53 05.01.2021 (обновлено: 04:58 05.01.2021)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах
Избранный президент США Джо Байден выступает с телеобращением к нации после того, как Коллегия выборщиков США официально подтвердила его победу на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден высмеял действующего главу государства Дональда Трампа, который, по его словам, не выполняет свою работу.
"Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, он не хочет работать", - сказал Байден, выступая перед сторонниками в Джорджии.
Он также заявил, что Трамп "ноет и жалуется" из-за результатов выборов вместо того, чтобы бороться с коронавирусом.
Трамп, как и Байден, проводит предвыборный митинг в понедельник в Джорджии, где во вторник по итогам второго тура в двух сенатских округах решится, какая партия будет контролировать сенат США.
Байден победил на выборах президента США, набрав большинство голосов в ходе голосования коллегии выборщиков по результатам всенародного волеизъявления. Конгресс должен утвердить победу Байдена 6 января. Трамп поражение не признает.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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