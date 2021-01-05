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Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Ассанжу, считает депутат
Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Ассанжу, считает депутат
Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Джулиану Ассанжу, сыграв позитивную роль в процессе по его делу, считает член комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T13:39
2021-01-05T13:39
норвежский нобелевский комитет
эдвард сноуден
джулиан ассанж
барак обама
в мире
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Джулиану Ассанжу, сыграв позитивную роль в процессе по его делу, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена."Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Ассанжу, судьба которого еще не решена. Вчерашнее решение суда в Лондоне будет обжаловано, неизвестно, каким будет окончательный вердикт. Конечно, награждение премией мира сыграло бы в процессе позитивную роль. Все-таки отправлять нобелевского лауреата на верную смерть в США – это чересчур даже для британской фемиды", - сказала Панина РИА Новости.По ее мнению, Нобелевская премия могла бы создать и для Сноудена и особенно для Ассанжа дополнительные гарантии безопасности, в которых оба общественных деятеля очевидно нуждаются."Для Норвежского нобелевского комитета такое решение было бы последней возможностью сохранить репутацию этой награды, когда-то действительно вручавшейся подлинным борцам за мир. Сегодня же мы видим, что "нобелевку" дают политическим лидерам, которые сразу после этого начинают вести масштабные боевые действия в ситуациях, которые вполне можно урегулировать мирным путем. Пример с Бараком Обамой и его военными авантюрами является хрестоматийным, но и нынешний лауреат, эфиопский премьер Абий Ахмед Али тоже двинулся в этом направлении, применив военную силу в политическом конфликте в провинции Тыграй", - отметила Панина.По мнению Паниной, Ассанж и Сноуден безусловно заслуживают подобной награды, поскольку они бескорыстно и с риском для собственной жизни действовали в интересах мира и защиты прав человека, стремились предотвратить незаконные и антигуманные действия власть имущих.
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норвежский нобелевский комитет, эдвард сноуден, джулиан ассанж, барак обама, в мире

Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Ассанжу, считает депутат

13:39 05.01.2021
 
© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
© РИА Новости / Денис Ворошилов
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Джулиану Ассанжу, сыграв позитивную роль в процессе по его делу, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена.
"Нобелевская премия помогла бы сохранить жизнь Ассанжу, судьба которого еще не решена. Вчерашнее решение суда в Лондоне будет обжаловано, неизвестно, каким будет окончательный вердикт. Конечно, награждение премией мира сыграло бы в процессе позитивную роль. Все-таки отправлять нобелевского лауреата на верную смерть в США – это чересчур даже для британской фемиды", - сказала Панина РИА Новости.
По ее мнению, Нобелевская премия могла бы создать и для Сноудена и особенно для Ассанжа дополнительные гарантии безопасности, в которых оба общественных деятеля очевидно нуждаются.
Баннер с изображением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне, Великобритания. 11 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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"Для Норвежского нобелевского комитета такое решение было бы последней возможностью сохранить репутацию этой награды, когда-то действительно вручавшейся подлинным борцам за мир. Сегодня же мы видим, что "нобелевку" дают политическим лидерам, которые сразу после этого начинают вести масштабные боевые действия в ситуациях, которые вполне можно урегулировать мирным путем. Пример с Бараком Обамой и его военными авантюрами является хрестоматийным, но и нынешний лауреат, эфиопский премьер Абий Ахмед Али тоже двинулся в этом направлении, применив военную силу в политическом конфликте в провинции Тыграй", - отметила Панина.
По мнению Паниной, Ассанж и Сноуден безусловно заслуживают подобной награды, поскольку они бескорыстно и с риском для собственной жизни действовали в интересах мира и защиты прав человека, стремились предотвратить незаконные и антигуманные действия власть имущих.
 
Норвежский Нобелевский комитетЭдвард СноуденДжулиан АссанжБарак ОбамаВ мире
 
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