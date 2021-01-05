https://ria.ru/20210105/amnistiya-1592040903.html

Автор идеи "кредитной амнистии" объяснил свою инициативу

Автор идеи "кредитной амнистии" объяснил свою инициативу

Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин объяснил свою инициативу об амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-05T12:46

2021-01-05T12:46

2021-01-05T13:37

максим сурайкин

коммунисты россии

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин объяснил свою инициативу об амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей.По его словам, граждане должны получить возможность погасить кредиты за счет бюджетных средств. Он отметил, что бюджет страны насчитывает 17 триллионов, а долги россиян, по имеющимся данным, составляют 1,6 триллиона (то есть менее десяти процентов). При этом необходимо учитывать наличие резервных фондов."То есть это вполне экономически возможно", — подчеркнул Сурайкин в комментарии телеканалу "360".По словам Сурайкина, при правильном подходе можно прописать все соответствующие нормы, а также использовать государственные механизмы для получения информации о материальном положении того или иного человека, которые помогут избежать возможных злоупотреблений.Ранее сообщалось, что "Коммунисты России" обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии.

https://ria.ru/20210105/gosduma-1592035939.html

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максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, экономика