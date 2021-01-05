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Автор идеи "кредитной амнистии" объяснил свою инициативу
Автор идеи "кредитной амнистии" объяснил свою инициативу
Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин объяснил свою инициативу об амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-05T12:46
2021-01-05T13:37
максим сурайкин
коммунисты россии
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин объяснил свою инициативу об амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей.По его словам, граждане должны получить возможность погасить кредиты за счет бюджетных средств. Он отметил, что бюджет страны насчитывает 17 триллионов, а долги россиян, по имеющимся данным, составляют 1,6 триллиона (то есть менее десяти процентов). При этом необходимо учитывать наличие резервных фондов."То есть это вполне экономически возможно", — подчеркнул Сурайкин в комментарии телеканалу "360".По словам Сурайкина, при правильном подходе можно прописать все соответствующие нормы, а также использовать государственные механизмы для получения информации о материальном положении того или иного человека, которые помогут избежать возможных злоупотреблений.Ранее сообщалось, что "Коммунисты России" обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии.
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максим сурайкин, коммунисты россии, госдума рф, экономика

Автор идеи "кредитной амнистии" объяснил свою инициативу

12:46 05.01.2021 (обновлено: 13:37 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин объяснил свою инициативу об амнистии кредитов в пределах трех миллионов рублей.
По его словам, граждане должны получить возможность погасить кредиты за счет бюджетных средств. Он отметил, что бюджет страны насчитывает 17 триллионов, а долги россиян, по имеющимся данным, составляют 1,6 триллиона (то есть менее десяти процентов). При этом необходимо учитывать наличие резервных фондов.
"То есть это вполне экономически возможно", — подчеркнул Сурайкин в комментарии телеканалу "360".
По словам Сурайкина, при правильном подходе можно прописать все соответствующие нормы, а также использовать государственные механизмы для получения информации о материальном положении того или иного человека, которые помогут избежать возможных злоупотреблений.
Ранее сообщалось, что "Коммунисты России" обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
11:56
В Госдуме прокомментировали идею об амнистии кредитов
 
Максим СурайкинКоммунисты РоссииГосдума РФЭкономика
 
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