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Новый год—2021
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Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки
Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки
На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды". РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:58
2021-01-04T22:48
новый год—2021
дед мороз
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды"."Что же получили наши зверята от Деда Мороза? &lt;...&gt; У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", — сообщается в Instagram зоопарка.Сотрудники зоопарка подготовили для львов крупные конструкции из коробок и мешковины."Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в записи.Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри была вареная свекла.
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дед мороз, московский зоопарк, общество

Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки

18:58 04.01.2021 (обновлено: 22:48 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБелая медведица получила новогодний подарок
Белая медведица получила новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды".
"Что же получили наши зверята от Деда Мороза? <...> У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", — сообщается в Instagram зоопарка.
Сотрудники зоопарка подготовили для львов крупные конструкции из коробок и мешковины.
"Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в записи.
Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри была вареная свекла.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБольшая панда в вольере Московского зоопарка
Большая панда в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Большая панда в вольере Московского зоопарка
 
Новый год—2021Дед МорозМосковский зоопаркОбщество
 
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