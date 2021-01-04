https://ria.ru/20210104/zoopark-1591990135.html

Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки

Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки

На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды". РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T18:58

2021-01-04T18:58

2021-01-04T22:48

новый год—2021

дед мороз

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды"."Что же получили наши зверята от Деда Мороза? <...> У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", — сообщается в Instagram зоопарка.Сотрудники зоопарка подготовили для львов крупные конструкции из коробок и мешковины."Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в записи.Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри была вареная свекла.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, московский зоопарк, общество