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Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки
Обитатели Московского зоопарка получили новогодние подарки
На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды". РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:58
2021-01-04T18:58
2021-01-04T22:48
новый год—2021
дед мороз
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Новый год обитатели Московского зоопарка получили подарки, которые в первую очередь предназначены для "обогащения среды"."Что же получили наши зверята от Деда Мороза? <...> У панд в коробках была древесная стружка, бутоны гвоздики и гирлянда из кубиков, в которые киперы поместили зерна кукурузы. Пандам нравится запах гвоздики, а с кубиками и стружкой они любят играться", — сообщается в Instagram зоопарка.Сотрудники зоопарка подготовили для львов крупные конструкции из коробок и мешковины."Все это побрызгали ароматными маслами, чтобы львам было интереснее, хотя они, как и все котики, любят даже пустые коробочки", — говорится в записи.Белому медведю подарили набитый сеном мешок, внутри была вареная свекла.
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дед мороз, московский зоопарк, общество