https://ria.ru/20210104/vyzovy-1591933972.html

Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники

Эксперты назвали самые необычные тревожные вызовы в новогодние праздники

Драки Дедов Морозов и Снегурочек, конфликты за право запустить фейерверк и спеть песню в караоке и кража сигарет на 5 тысяч рублей являются самыми необычными... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T06:10

2021-01-04T06:10

2021-01-04T06:10

россия

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Драки Дедов Морозов и Снегурочек, конфликты за право запустить фейерверк и спеть песню в караоке и кража сигарет на 5 тысяч рублей являются самыми необычными причинами тревожных вызовов в новогодние праздники в последние годы, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков.По его словам, за время новогодних каникул, с 25 декабря по 10 января, в среднем происходит порядка 30 тысяч выездов, - что схоже среднему количеству вызовов за один месяц. Около 70% вызовов происходит в дневное время суток. Наибольшее число вызовов приходится на бары, кафе и рестораны – 31,5%, на продуктовые магазины - 28% случаев, а на непродовольственные магазины - 17%.Нарушение общественного порядка, по его словам, происходит в 24% случаев, чаще всего из-за драк. Так, первого января у ресторана в Воронеже завязалась драка 30 человек из-за нехватки фейерверков: участники конфликта не смогли определить, кому выпадет шанс зажечь новогодние огни. В Казани в караоке-клубе произошел конфликт между посетителями, не желающими передавать друг другу право спеть. К конфликту подключались и другие люди, и в итоге в драке приняли участие все находившиеся в заведении, включая сотрудников.На незаконное проникновение приходится 13% тревожных вызовов в новогодние праздники. "Четвёртого января в Нижнем Новгороде неизвестные проникли в небольшой торговый центр с целью поиграть в игровые автоматы. Позднее в одном из продуктовых магазинов города также сработал датчик открытия двери. Мужчина без определенного места жительства решил организовать себе ночлежку, однако позже туда же проник еще один человек и между ними завязалась драка на почве невозможности поделить "теплую" территорию", - указал эксперт.

https://ria.ru/20201231/dtp-1591738065.html

https://ria.ru/20201231/moroz-1591717414.html

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