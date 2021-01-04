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Валуев пойдет на думские выборы в 2021 году
Валуев пойдет на думские выборы в 2021 году
Депутат Госдумы, известный боксер Николай Валуев сообщил РИА Новости, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в нижнюю палату в 2021 году. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:45
2021-01-04T11:45
госдума рф
единая россия
николай валуев
политика
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный боксер Николай Валуев сообщил РИА Новости, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в нижнюю палату в 2021 году."Я иду на выборы", - сказал Валуев. Однако подробности депутат от фракции "Единая Россия" пока раскрывать не стал.Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Валуев избирался в Госдуму шестого и седьмого созывов в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией". В нижней палате Валуев – первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.Думские выборы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
https://ria.ru/20201202/vybory-1587314491.html
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госдума рф, единая россия, николай валуев, политика

Валуев пойдет на думские выборы в 2021 году

11:45 04.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный боксер Николай Валуев сообщил РИА Новости, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в нижнюю палату в 2021 году.
"Я иду на выборы", - сказал Валуев. Однако подробности депутат от фракции "Единая Россия" пока раскрывать не стал.
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Валуев избирался в Госдуму шестого и седьмого созывов в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией". В нижней палате Валуев – первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.
Думские выборы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
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