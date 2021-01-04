https://ria.ru/20210104/valuev-1591949340.html

Валуев пойдет на думские выборы в 2021 году

Валуев пойдет на думские выборы в 2021 году

Депутат Госдумы, известный боксер Николай Валуев сообщил РИА Новости, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в нижнюю палату в 2021 году. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:45

2021-01-04T11:45

2021-01-04T11:45

госдума рф

единая россия

николай валуев

политика

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы, известный боксер Николай Валуев сообщил РИА Новости, что снова будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в нижнюю палату в 2021 году."Я иду на выборы", - сказал Валуев. Однако подробности депутат от фракции "Единая Россия" пока раскрывать не стал.Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Валуев избирался в Госдуму шестого и седьмого созывов в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией". В нижней палате Валуев – первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.Думские выборы должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20201202/vybory-1587314491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, николай валуев, политика