В ЮАР экстренно проверяют действие вакцин на новый штамм COVID-19
19:37 04.01.2021 (обновлено: 21:11 04.01.2021)
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ученые в ЮАР экстренно проверяют эффективность созданных вакцин против обнаруженного в стране нового штамма коронавируса, сообщил эксперт, занимающийся геномными исследованиями новой мутации в ЮАР, Ричард Лесселз.
"Это самый срочный вопрос, который сейчас стоит перед нами... Мы экстренно проводим эксперименты в лаборатории, чтобы протестировать (воздействие - ред.) этого варианта (коронавируса - ред.) на кровь людей с антителами и на кровь людей, которым были сделаны вакцины", - заявил ученый в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.
По его словам, испытания, которые называются нейтрализующими анализами, помогут определить надежность вакцин против этого штамма.
Ученый также отметил, что коронавирус COVID-19 подвержен мутациям и созданию новых вариантов.
28 декабря 2020, 21:12Распространение нового коронавирусаЭксперт ВОЗ ждет дальнейших мутаций коронавируса
"По мере того, как будет проводиться больше геномных наблюдений, и по мере того, как они будут улучшаться, мы почти наверняка будем наблюдать больше вариантов в других частях мира'', - сказал Лесселз.
Штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
21 декабря 2020, 14:03В РФПИ подтвердили эффективность "Спутника V" к новым штаммам COVID