https://ria.ru/20210104/vaktsiny-1591993930.html

В ЮАР экстренно проверяют действие вакцин на новый штамм COVID-19

В ЮАР экстренно проверяют действие вакцин на новый штамм COVID-19

Ученые в ЮАР экстренно проверяют эффективность созданных вакцин против обнаруженного в стране нового штамма коронавируса, сообщил эксперт, занимающийся... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T19:37

2021-01-04T19:37

2021-01-04T21:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

великобритания

юар

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ученые в ЮАР экстренно проверяют эффективность созданных вакцин против обнаруженного в стране нового штамма коронавируса, сообщил эксперт, занимающийся геномными исследованиями новой мутации в ЮАР, Ричард Лесселз."Это самый срочный вопрос, который сейчас стоит перед нами... Мы экстренно проводим эксперименты в лаборатории, чтобы протестировать (воздействие - ред.) этого варианта (коронавируса - ред.) на кровь людей с антителами и на кровь людей, которым были сделаны вакцины", - заявил ученый в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс.По его словам, испытания, которые называются нейтрализующими анализами, помогут определить надежность вакцин против этого штамма.Ученый также отметил, что коронавирус COVID-19 подвержен мутациям и созданию новых вариантов."По мере того, как будет проводиться больше геномных наблюдений, и по мере того, как они будут улучшаться, мы почти наверняка будем наблюдать больше вариантов в других частях мира'', - сказал Лесселз.Штамм 501.V2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591303515.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/sputnik-1590218401.html

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юар

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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, великобритания, юар