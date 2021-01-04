https://ria.ru/20210104/utechka-1591937159.html

Эксперт назвал самые крупные утечки данных в России в 2020 году

Эксперт назвал самые крупные утечки данных в России в 2020 году

Утечки баз данных переболевших COVID-19 москвичей, клиентов "РЖД Бонус", портала SuperJob.ru и сервиса "Премиум бонус" и оформлявших микрозаймы россиян стали... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T09:06

2021-01-04T09:06

2021-01-04T09:07

ашот оганесян

superjob

ржд

технологии

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Утечки баз данных переболевших COVID-19 москвичей, клиентов "РЖД Бонус", портала SuperJob.ru и сервиса "Премиум бонус" и оформлявших микрозаймы россиян стали самыми крупными в РФ в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян."Утечка персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом COVID-19, в декабре 2020 года объемом более 100 тысяч строк, содержащих: ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, номера паспортов и другие данные", - начал он перечисление наиболее масштабных происшествий в этой сфере в России в прошлом году.В ноябре была утечка более 1,3 миллиона строк данных клиентов "РЖД Бонус", содержащая по каждому клиенту адрес e-mail и ID-пользователя, зашифрованный пароль, дату регистрации и последнего входа в систему, а также служебные данные, продолжил Оганесян."Июньские утечки данных клиентов портала SuperJob.ru и онлайн-школы английского языка Skyeng каждая была объемом около 5 миллионов строк и содержали ФИО, пол, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты и другие данные", - отметил собеседник.В апреле, по его словам, были утечки 12 миллионов записей россиян, "оформлявших микрозаймы в различных МФО в 2017–2019 годах". Тогда же "уплыли" "почти миллион строк данных клиентов программы лояльности розничных сетей "К-Руока" и "К-Раута", содержащих их ФИО, адрес электронной почты, мобильный и домашний телефоны, пол, дату рождения, дату заполнения анкеты, номера карт лояльности", напомнил эксперт."Наконец, самой крупной в этом году стала обнаруженная марте 2020 года утечка почти 600 миллионов строк данных клиентов сервиса "Премиум бонус", содержащая персональные данные клиентов сервиса. Он обеспечивает программы лояльности популярным кафе и ресторанам - например, "Му-Му", "Жан Жак", "Империя пиццы", - заключил Оганесян.

https://ria.ru/20210104/dannye-1591929675.html

https://ria.ru/20201217/utechki-1589787064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашот оганесян, superjob, ржд, технологии, общество