https://ria.ru/20210104/ukraina-1591987093.html

СБУ расследует призывы к отделению Закарпатской области от Украины

СБУ расследует призывы к отделению Закарпатской области от Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает жителя Закарпатской области в призывах к отделению региона от территории страны, соответствующую деятельность он... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T18:12

2021-01-04T18:12

2021-01-04T18:12

мид венгрии

служба безопасности украины

закарпатская область

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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает жителя Закарпатской области в призывах к отделению региона от территории страны, соответствующую деятельность он якобы вел в социальных сетях, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления СБУ."Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя области, который призвал к отделению отдельных территорий нашего государства. Житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - говорится в сообщении в Facebook СБУ.Отмечается, что СБ Украины уже добилась проведения лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности страны."Сейчас фигуранту производства следователями органов безопасности сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - добавили в СБУ.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что СБ Украины проводит обыски у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с обысками.Помимо обысков СБ Украины 12 декабря возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области.

https://ria.ru/20201212/ukraina-1588930041.html

https://ria.ru/20201221/ukraina-1590304982.html

закарпатская область

украина

будапешт

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мид венгрии, служба безопасности украины, закарпатская область, украина, будапешт, в мире