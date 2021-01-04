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СБУ расследует призывы к отделению Закарпатской области от Украины
СБУ расследует призывы к отделению Закарпатской области от Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает жителя Закарпатской области в призывах к отделению региона от территории страны, соответствующую деятельность он... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:12
2021-01-04T18:12
мид венгрии
служба безопасности украины
закарпатская область
украина
будапешт
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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает жителя Закарпатской области в призывах к отделению региона от территории страны, соответствующую деятельность он якобы вел в социальных сетях, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления СБУ."Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя области, который призвал к отделению отдельных территорий нашего государства. Житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - говорится в сообщении в Facebook СБУ.Отмечается, что СБ Украины уже добилась проведения лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности страны."Сейчас фигуранту производства следователями органов безопасности сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - добавили в СБУ.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что СБ Украины проводит обыски у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с обысками.Помимо обысков СБ Украины 12 декабря возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области.
https://ria.ru/20201212/ukraina-1588930041.html
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мид венгрии, служба безопасности украины, закарпатская область, украина, будапешт, в мире

СБУ расследует призывы к отделению Закарпатской области от Украины

18:12 04.01.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает жителя Закарпатской области в призывах к отделению региона от территории страны, соответствующую деятельность он якобы вел в социальных сетях, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления СБУ.
"Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя области, который призвал к отделению отдельных территорий нашего государства. Житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", - говорится в сообщении в Facebook СБУ.
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Отмечается, что СБ Украины уже добилась проведения лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности страны.
"Сейчас фигуранту производства следователями органов безопасности сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - добавили в СБУ.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Украинские СМИ сообщали, что СБ Украины проводит обыски у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с обысками.
Помимо обысков СБ Украины 12 декабря возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области.
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МИД ВенгрииСлужба безопасности УкраиныЗакарпатская областьУкраинаБудапештВ мире
 
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