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Украинский академик предсказал развал страны
Украинский академик предсказал развал страны
Украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:57
2021-01-04T14:57
2021-01-04T16:32
петр толочко
западная европа
одесса
в мире
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинский историк и археолог, академик НАН Украины Петр Толочко предупредил о риске развала страны.Он считает противоестественной ситуацию, в которой украинцы отвергают "то глубинное, что их породило", отрываются от восточнославянского православного материка и "катятся" в западную Европу, где не смогут прижиться.Толочко отметил, что при таком развитии событий возможна потеря ряда территорий страны, в особенности по границам Новороссии и Донецко-Криворожской республики."Я знаю, что Одесса — историческая Новороссия, Харьков и Донбасс — территория Донецко-Криворожской республики, которую ввел в состав Украины дедушка Ленин в 1918 году. Эти швы, которыми сшивали Украину и делали из нее "Великую Украину", они как сшивались, так могут и расшиться. Поэтому есть естественные линии раздела", — заключил Толочко в интервью на YouTube-канале "Голос правды".
https://ria.ru/20201231/shapka-1591735431.html
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петр толочко, западная европа, одесса, в мире