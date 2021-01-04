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На Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа
На Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа
Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа, сообщила в понедельник... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:34
2021-01-04T13:34
2021-01-04T13:34
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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции."На автомобильной дороге Киев - Харьков вблизи села Засулье продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10.15 (11.15 мск). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа", - говорится в сообщении полиции в Facebook.Участники акции двигаются по пешеходному переходу. За порядком на месте следят правоохранители.
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