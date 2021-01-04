https://ria.ru/20210104/ukraina-1591960725.html

На Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа

На Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа

Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа, сообщила в понедельник... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T13:34

2021-01-04T13:34

2021-01-04T13:34

полтавская область

украина

в мире

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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции."На автомобильной дороге Киев - Харьков вблизи села Засулье продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10.15 (11.15 мск). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа", - говорится в сообщении полиции в Facebook.Участники акции двигаются по пешеходному переходу. За порядком на месте следят правоохранители.

полтавская область

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полтавская область, украина, в мире