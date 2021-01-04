Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210104/ukraina-1591960725.html
На Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа
На Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа
Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа, сообщила в понедельник... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:34
2021-01-04T13:34
полтавская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587325055_0:0:3216:1810_1920x0_80_0_0_e45b1e9b8432bc08968a2345d4ba132c.jpg
КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции."На автомобильной дороге Киев - Харьков вблизи села Засулье продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10.15 (11.15 мск). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа", - говорится в сообщении полиции в Facebook.Участники акции двигаются по пешеходному переходу. За порядком на месте следят правоохранители.
полтавская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587325055_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_73abcb8a0f3044b3d4783f34c621c788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
полтавская область, украина, в мире

На Украине перекрыли трассу с требованием снизить стоимость доставки газа

13:34 04.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста представителей малого и среднего бизнеса в Киеве
Сотрудники полиции во время акции протеста представителей малого и среднего бизнеса в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Около 300 человек перекрыли трассу Киев-Харьков в Полтавской области Украины, выступая против высоких цен на распределение газа, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции.
"На автомобильной дороге Киев - Харьков вблизи села Засулье продолжается акция протеста, в которой принимают участие около 300 человек. Акцию начали в 10.15 (11.15 мск). Участники мероприятия требуют уменьшения стоимости распределения природного газа", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Участники акции двигаются по пешеходному переходу. За порядком на месте следят правоохранители.
 
Полтавская областьУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния