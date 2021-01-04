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ЕР проследит за реализацией поправок в Трудовой кодекс об "удаленке"
ЕР проследит за реализацией поправок в Трудовой кодекс об "удаленке"
Партия "Единая Россия" будет следить за реализацией новых положений Трудового кодекса (ТК) в сфере дистанционной работы и оперативно вносить изменения, если они РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:17
2021-01-04T11:17
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" будет следить за реализацией новых положений Трудового кодекса (ТК) в сфере дистанционной работы и оперативно вносить изменения, если они потребуются, заявил секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак."С 1 января вступили в силу поправки "Единой России" в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость и максимально защищают права работников. В 2021 году партия будет следить за правоприменительной практикой в части реализации новых положений Трудового кодекса и оперативно вносить необходимые изменения, если они потребуются. С этого года права людей на дистанционной работе надежно защищены благодаря нашим поправкам в Трудовой кодекс. Например, при переводе на "дистанционку" зарплата сотрудника не может быть снижена, уволить его можно только по общим основаниям и так далее. В целом права работников на удаленной работе стали во многом приравнены тем, что и при очной форме занятости", – сообщил Турчак, слова которого цитирует пресс-служба.Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон об удаленной работе, он вступил в силу с 1 января 2021 года. Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.Перевод работника на удаленную работу не может быть основанием для снижения заработной платы. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.В случае болезни дистанционные работники могут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При этом сохраняется возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен в том числе по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника.
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совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество

ЕР проследит за реализацией поправок в Трудовой кодекс об "удаленке"

11:17 04.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" будет следить за реализацией новых положений Трудового кодекса (ТК) в сфере дистанционной работы и оперативно вносить изменения, если они потребуются, заявил секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
"С 1 января вступили в силу поправки "Единой России" в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость и максимально защищают права работников. В 2021 году партия будет следить за правоприменительной практикой в части реализации новых положений Трудового кодекса и оперативно вносить необходимые изменения, если они потребуются. С этого года права людей на дистанционной работе надежно защищены благодаря нашим поправкам в Трудовой кодекс. Например, при переводе на "дистанционку" зарплата сотрудника не может быть снижена, уволить его можно только по общим основаниям и так далее. В целом права работников на удаленной работе стали во многом приравнены тем, что и при очной форме занятости", – сообщил Турчак, слова которого цитирует пресс-служба.
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Итоги года в политике: новая Конституция, удаленка и подготовка к выборам
Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон об удаленной работе, он вступил в силу с 1 января 2021 года. Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.
Перевод работника на удаленную работу не может быть основанием для снижения заработной платы. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.
В случае болезни дистанционные работники могут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При этом сохраняется возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен в том числе по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника.
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Совет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинОбщество
 
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