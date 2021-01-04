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По предварительным данным, на выборах президента ЦАР лидирует Туадера
По предварительным данным, на выборах президента ЦАР лидирует Туадера
Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, по оглашённым в понедельник предварительным итогам, лидирует на выборах... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T22:19
2021-01-04T22:19
владимир титоренко (посол россии в цар )
фостен-арканж туадера
банги
цар
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, по оглашённым в понедельник предварительным итогам, лидирует на выборах главы государства с 53,9% голосов, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко."Фостен-Арканж Туадера лидирует с 53,9% голосов", - рассказал посол.По его словам, в голосовании приняли участие 76% избирателей.Как отметил Титоренко, окончательные итоги выборов президента должен утвердить конституционный суд страны.Всеобщие выборы, на которых избирались глава государства и новый состав парламента - Национального собрания, прошли в ЦАР 27 декабря.
https://radiosputnik.ria.ru/20201227/1591129971.html
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владимир титоренко (посол россии в цар ), фостен-арканж туадера, банги, цар

По предварительным данным, на выборах президента ЦАР лидирует Туадера

22:19 04.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкФостен Арканж Туадера
Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, по оглашённым в понедельник предварительным итогам, лидирует на выборах главы государства с 53,9% голосов, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
"Фостен-Арканж Туадера лидирует с 53,9% голосов", - рассказал посол.
По его словам, в голосовании приняли участие 76% избирателей.
Как отметил Титоренко, окончательные итоги выборов президента должен утвердить конституционный суд страны.
Всеобщие выборы, на которых избирались глава государства и новый состав парламента - Национального собрания, прошли в ЦАР 27 декабря.
Как проходят выборы в ЦАР - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 16:04Знатоки
Как проходят выборы в ЦАР
 
Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )Фостен-Арканж ТуадераБангиЦАР
 
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