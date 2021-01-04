https://ria.ru/20210104/tuadera-1592003053.html

По предварительным данным, на выборах президента ЦАР лидирует Туадера

По предварительным данным, на выборах президента ЦАР лидирует Туадера

Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, по оглашённым в понедельник предварительным итогам, лидирует на выборах... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T22:19

2021-01-04T22:19

2021-01-04T22:19

владимир титоренко (посол россии в цар )

фостен-арканж туадера

банги

цар

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Действующий президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера, по оглашённым в понедельник предварительным итогам, лидирует на выборах главы государства с 53,9% голосов, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко."Фостен-Арканж Туадера лидирует с 53,9% голосов", - рассказал посол.По его словам, в голосовании приняли участие 76% избирателей.Как отметил Титоренко, окончательные итоги выборов президента должен утвердить конституционный суд страны.Всеобщие выборы, на которых избирались глава государства и новый состав парламента - Национального собрания, прошли в ЦАР 27 декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/1591129971.html

банги

цар

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владимир титоренко (посол россии в цар ), фостен-арканж туадера, банги, цар