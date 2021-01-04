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Трамп наградил конгрессмена, защищавшего его в ходе "российского дела"
Трамп наградил конгрессмена, защищавшего его в ходе "российского дела"
Президент США Дональд Трамп вручил высшую гражданскую награду США - президентскую медаль Свободы - конгрессмену Девину Нунесу, расследовавшему действия ФБР и... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T22:48
2021-01-04T22:49
фбр
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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вручил высшую гражданскую награду США - президентскую медаль Свободы - конгрессмену Девину Нунесу, расследовавшему действия ФБР и демократов в отношении предвыборного штаба Трампа в ходе так называемого "российского дела", сообщил Белый дом в понедельник."Конгрессмен Нунес с большим риском для себя расследовал "российский обман" и никогда не останавливался перед тем, чтобы защищать правду. У него хватило мужества, чтобы встать против СМИ, ФБР, разведки, Демократической партии, иностранных шпионов и всей мощи государства в государстве", - заявил Белый дом в связи с вручением награды.Медаль Свободы, напоминают в Белом доме, вручается за особый вклад в защиту "безопасности или национальных интересов Соединенных Штатов, мир во всем мире, культурные или другие общественные или личные достижения"."В 2017 году конгрессмен Нунес начал расследование неправомерных действий администрации Обамы и Байдена в ходе выборов 2016 года, начав раскрывать преступление века", - говорится в распространенном Белым домом заявлении, авторы которого отмечают, что "отважные действия Девина Нунеса помогли помешать заговору против действующего президента Соединенных Штатов". Как отмечают в пресс-службе Трампа, за свою деятельность Нунес и члены его семьи получали звонки с угрозами, а его репутация подвергалась серьезным нападкам.Республиканец Нунес занимал в 2016-2019 годах пост главы комитета палаты представителей по разведке и в этом качестве не раз становился на сторону президента Дональда Трампа в так называемом "российском расследовании".Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб США в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
https://ria.ru/20201010/tramp-1579161783.html
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фбр, дональд трамп, роберт мюллер, барак обама, москва, сша, в мире

Трамп наградил конгрессмена, защищавшего его в ходе "российского дела"

22:48 04.01.2021 (обновлено: 22:49 04.01.2021)
 
© REUTERS / Cheriss MayПрезидент США Дональд Трамп в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© REUTERS / Cheriss May
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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вручил высшую гражданскую награду США - президентскую медаль Свободы - конгрессмену Девину Нунесу, расследовавшему действия ФБР и демократов в отношении предвыборного штаба Трампа в ходе так называемого "российского дела", сообщил Белый дом в понедельник.
"Конгрессмен Нунес с большим риском для себя расследовал "российский обман" и никогда не останавливался перед тем, чтобы защищать правду. У него хватило мужества, чтобы встать против СМИ, ФБР, разведки, Демократической партии, иностранных шпионов и всей мощи государства в государстве", - заявил Белый дом в связи с вручением награды.
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
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Медаль Свободы, напоминают в Белом доме, вручается за особый вклад в защиту "безопасности или национальных интересов Соединенных Штатов, мир во всем мире, культурные или другие общественные или личные достижения".
"В 2017 году конгрессмен Нунес начал расследование неправомерных действий администрации Обамы и Байдена в ходе выборов 2016 года, начав раскрывать преступление века", - говорится в распространенном Белым домом заявлении, авторы которого отмечают, что "отважные действия Девина Нунеса помогли помешать заговору против действующего президента Соединенных Штатов". Как отмечают в пресс-службе Трампа, за свою деятельность Нунес и члены его семьи получали звонки с угрозами, а его репутация подвергалась серьезным нападкам.
Республиканец Нунес занимал в 2016-2019 годах пост главы комитета палаты представителей по разведке и в этом качестве не раз становился на сторону президента Дональда Трампа в так называемом "российском расследовании".
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб США в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 19:29
Помпео назвал политику администрации Трампа к России самой жесткой
 
ФБРДональд ТрампРоберт МюллерБарак ОбамаМоскваСШАВ мире
 
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