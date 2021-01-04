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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210104/tramp-1591997409.html
ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов
ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов
Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T20:24
2021-01-04T22:18
выборы президента сша — 2020
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кристофер рэй
дональд трамп
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом Лью написал в твиттере.Ранее The Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись беседы Трампа и Раффенспергера. По данным газеты, американский лидер попросил госсекретаря пересчитать голоса на выборах в его пользу. Трамп якобы заявил, что хочет "найти" 11 780 голосов, необходимых для победы в Джорджии. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза: он говорит о возможности уголовного преследования."Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента", — говорится в письме.Конгрессмены привели конкретные положения из американского законодательства, сопроводив их выдержками из телефонного разговора, которые призваны свидетельствовать о нарушениях.По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января. Одиннадцать сенаторов-республиканцев заявили, что оспорят победу Байдена, возражения ожидаются и в палате представителей.Ранее Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона с требованием объявить недействительными итоги выборов в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победил Байден. Как говорилось в иске, голосование там прошло с нарушениями Конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210104/tramp-1591935275.html
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фбр, кристофер рэй, дональд трамп, джорджия, сша, в мире

ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов

20:24 04.01.2021 (обновлено: 22:18 04.01.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом Лью написал в твиттере.
Ранее The Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись беседы Трампа и Раффенспергера. По данным газеты, американский лидер попросил госсекретаря пересчитать голоса на выборах в его пользу. Трамп якобы заявил, что хочет "найти" 11 780 голосов, необходимых для победы в Джорджии. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза: он говорит о возможности уголовного преследования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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"Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента", — говорится в письме.
Конгрессмены привели конкретные положения из американского законодательства, сопроводив их выдержками из телефонного разговора, которые призваны свидетельствовать о нарушениях.
По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января. Одиннадцать сенаторов-республиканцев заявили, что оспорят победу Байдена, возражения ожидаются и в палате представителей.
Ранее Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона с требованием объявить недействительными итоги выборов в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победил Байден. Как говорилось в иске, голосование там прошло с нарушениями Конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.
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