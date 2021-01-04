https://ria.ru/20210104/tramp-1591997409.html

ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов

ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа из-за выборов

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T20:24

2021-01-04T20:24

2021-01-04T22:18

выборы президента сша — 2020

фбр

кристофер рэй

дональд трамп

джорджия

сша

в мире

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо главе ФРБ Кристоферу Рэю с просьбой начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом Лью написал в твиттере.Ранее The Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись беседы Трампа и Раффенспергера. По данным газеты, американский лидер попросил госсекретаря пересчитать голоса на выборах в его пользу. Трамп якобы заявил, что хочет "найти" 11 780 голосов, необходимых для победы в Джорджии. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза: он говорит о возможности уголовного преследования."Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента", — говорится в письме.Конгрессмены привели конкретные положения из американского законодательства, сопроводив их выдержками из телефонного разговора, которые призваны свидетельствовать о нарушениях.По итогам голосования выборщиков демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца Трампа, который до сих пор не признал поражения. Формальное утверждение итогов голосования состоится 6 января. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января. Одиннадцать сенаторов-республиканцев заявили, что оспорят победу Байдена, возражения ожидаются и в палате представителей.Ранее Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона с требованием объявить недействительными итоги выборов в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победил Байден. Как говорилось в иске, голосование там прошло с нарушениями Конституции, поскольку их власти незаконно изменяли выборное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210104/tramp-1591935275.html

https://ria.ru/20210104/tramp-1591933685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, кристофер рэй, дональд трамп, джорджия, сша, в мире