https://ria.ru/20210104/tramp-1591992965.html

Трамп пообещал представить "истинные" итоги прошедших выборов

Трамп пообещал представить "истинные" итоги прошедших выборов

Президент Трамп пообещал представить "истинные" итоги прошедших президентских выборов, об этом он написал в Twitter в понедельник. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T19:22

2021-01-04T19:22

2021-01-04T19:22

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Президент Трамп пообещал представить "истинные" итоги прошедших президентских выборов, об этом он написал в Twitter в понедельник."Как можно сертифицировать выборы, когда сертифицированные цифры неверны и это можно проверить? Сегодня в моей речи, а особенно 6 января, вы узнаете истинные цифры", - написал действующий президент. Он также заявил, что "у республиканцев есть плюсы и минусы, но одно определенно точно - они никогда не забывают!".Вечером в понедельник Трамп проведет митинг в Джорджии, где 5 января пройдет второй тур выборов в сенат. Формальным поводом для поездки Трампа и участия в "победном митинге в Дэлтоне", как обозначил его Белый дом, является поддержка кандидатов-республиканцев.Поездка президента пройдет на фоне публикации его телефонного разговора с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

https://ria.ru/20210103/bayden-1591924306.html

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дональд трамп, джо байден, джорджия, в мире