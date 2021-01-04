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Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью
Избранная вице-президент США Камала Харрис обвинила президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью после появления записи его разговора с... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T05:18
2021-01-04T05:18
2021-01-04T07:00
выборы президента сша — 2020
камала харрис
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в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Избранная вице-президент США Камала Харрис обвинила президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью после появления записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия, в ходе которого американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу.Ранее газета Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, по данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза – он говорит о возможности уголовного преследования.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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камала харрис, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Избранная вице-президент США Камала Харрис
обвинила президента США Дональда Трампа
в злоупотреблении властью после появления записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия
, в ходе которого американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу.
"Вы все слышали об этом записанном разговоре? Это, конечно, был голос отчаяния... Это было неприкрытое и дерзкое злоупотреблению властью со стороны президента Соединенных Штатов", - заявила Харрис в ходе митинга в штате Джорджия. Трансляцию выступления вел телеканал C-Span.
Ранее газета Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, по данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза – он говорит о возможности уголовного преследования.
Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден
обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.
Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.