https://ria.ru/20210104/tramp-1591933685.html

Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью

Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью

Избранная вице-президент США Камала Харрис обвинила президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью после появления записи его разговора с... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T05:18

2021-01-04T05:18

2021-01-04T07:00

выборы президента сша — 2020

камала харрис

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575769614_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_4ee67cd800ede98020d784588462d0d7.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Избранная вице-президент США Камала Харрис обвинила президента США Дональда Трампа в злоупотреблении властью после появления записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия, в ходе которого американский лидер просил пересчитать голоса в свою пользу.Ранее газета Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, по данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет "найти" 11 780 голосов. Согласно расшифровке разговора, Трамп поочередно льстит Раффенспергеру, говорит о нарушениях и резко критикует его. Как минимум в одном случае слова президента звучат как угроза – он говорит о возможности уголовного преследования.Голоса в Джорджии подсчитывали в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

джорджия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире