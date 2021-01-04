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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210104/tramp-1591932990.html
Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии, где по официальным данным одержал победу его соперник Джо Байден, сообщил... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T04:32
2021-01-04T04:32
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии, где по официальным данным одержал победу его соперник Джо Байден, сообщил Белый дом.Формальным поводом для поездки Трампа в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января.Поездка пройдет на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии

04:32 04.01.2021
 
© REUTERS / Cheriss MayПрезидент США Дональд Трамп в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© REUTERS / Cheriss May
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии, где по официальным данным одержал победу его соперник Джо Байден, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия", - говорится в ежедневном расписании Трампа, которое распространил Белый дом.
Формальным поводом для поездки Трампа в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января.
Поездка пройдет на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.
Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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