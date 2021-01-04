https://ria.ru/20210104/tramp-1591932990.html
Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии
Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии, где по официальным данным одержал победу его соперник Джо Байден, сообщил... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T04:32
2021-01-04T04:32
2021-01-04T04:32
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589130451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53fd39e15451c97edc921d3557f0bcd9.jpg
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии, где по официальным данным одержал победу его соперник Джо Байден, сообщил Белый дом.Формальным поводом для поездки Трампа в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января.Поездка пройдет на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589130451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5c9d078b6a2f8d747f67ce7a4ac442e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии
, где по официальным данным одержал победу его соперник Джо Байден
, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера, он сделает много звонков и проведет много встреч. Президент покинет Белый дом в 06:10 вечера, чтобы провести победный митинг в Дэлтоне, штат Джорджия", - говорится в ежедневном расписании Трампа, которое распространил Белый дом.
Формальным поводом для поездки Трампа в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января.
Поездка пройдет на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.
Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.
Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.