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Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии

Трамп выступит с "победной" речью в Джорджии

Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии, где по официальным данным одержал победу его соперник Джо Байден, сообщил... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T04:32

2021-01-04T04:32

2021-01-04T04:32

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит в понедельник с "победной" речью в Джорджии, где по официальным данным одержал победу его соперник Джо Байден, сообщил Белый дом.Формальным поводом для поездки Трампа в штат является поддержка кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат 5 января.Поездка пройдет на фоне публикации телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, которого Трамп уговаривал пересчитать голоса в его пользу.Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, и каждый раз выяснялось, что демократ Джо Байден обошел Трампа с незначительным отрывом. В результате Байден получил всех 16 выборщиков от Джорджии.Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп - 232. Результаты должен утвердить 6 января конгресс. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире