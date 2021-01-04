https://ria.ru/20210104/sobaki-1591931802.html

Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках

Кинолог рассказал, чем можно заняться с собакой на новогодних праздниках

Гонки на собачьих упряжках и собачьи шахматы помогут скоротать время на новогодних праздниках владельцам лающих четвероногих питомцев, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T03:08

2021-01-04T03:08

2021-01-04T03:08

россия

владимир голубович

общество

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Гонки на собачьих упряжках и собачьи шахматы помогут скоротать время на новогодних праздниках владельцам лающих четвероногих питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Все с нетерпением ждут новогодние праздники, когда появится возможность провести больше времени с семьей, в это время можно также освоить новый вид спорта с питомцем. Занятия с собакой – это не только возможность прекрасно провести время с любимцем и лучше узнать своего четвероногого друга, но и возможность укрепить свой иммунитет, что сейчас очень актуально", – сказал он.КаникроссНовогодние праздники - самое время начать бегать по зимнему лесу или парку с питомцем, считает Голубев. Он рассказал, что в каникроссе собака пристегивается к хозяину при помощи шлейки с ошейником и пояса, который крепится на бедрах. Главная задача питомца не просто бежать рядом, а тянуть хозяина: именно он задает темп и подтягивает бегуна.СкиджорингДругой вид совместных гонок приглянется любителям лыж. "Самое важное для человека – это умение отлично стоять на лыжах, а от собаки требуется знание команд "Стой", "Вперед", "Направо", "Налево" и желание бежать и тянуть за собой груз. Поэтому для начала нужно разучить эти команды", - рассказал кинолог.Из снаряжения потребуется пояс для человека, который носят на талии; потяг, который будет соединять лыжника и собаку; специальная упряжь-шлейка для собаки и беговые лыжи.Гонки на собачьих упряжкахДля гонок на собачьих упряжках потребуется приобрести специальное снаряжение для собаки. Такая экипировка обязательна, поскольку обеспечивает комфорт и безопасность собаки во время состязаний и тренировок, рассказал Голубев."Собаки, как правило, работают в команде и должны четко и слажено выполнять все команды, быть выносливыми и послушными. Для того, чтобы понять, подходит ли вам этот спорт, можете связаться с профессиональными сообществами в вашем городе, приехать к ним на тренировку, задать интересующие вопросы. Самостоятельно тренировать собаку для гонок тяжело, поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессионалам", - пояснил он.Эксперт рассказал, что одной часто встречающейся разновидностью гонок на собачьих упряжках является пулка (небольшие сани). В гонке участвуют от одной до четырех собак, которые везут сани со спортсменом. "Важно, чтобы питомец любил тянуть груз, чаще всего этим занимаются с ездовыми собаками, такими как хаски, маламут, самоедская собака, лайки", - рассказал Голубев.В состязаниях совместно с питомцем могут участвовать даже дети, рассказал он.Для тех, кто не собирается заниматься гонками профессионально, кинолог предложил вариант попроще: обычные санки, крепкий канат и удобная шлейка. По его словам, лучше не нагружать неподготовленную собаку и посадить в санки ребенка. А во время гонок требуется внимательно следить за состоянием собаки.Чем заняться с собакой дома?Не выходя из дома, рассказал кинолог, можно сыграть с собакой в ноузворк – игру по выявлению определенных запахов. Смысл заключается в поиске целевого запаха. Для этого не требуется длительного предварительного обучения, заниматься ноузворком может любая собака, независимо от породы и состояния здоровья, отметил он."Тренировки можно начать с поиска заранее спрятанного лакомства или любимой игрушки. Каждый раз, когда собака будет их находить, необходимо её поощрять. Затем можно усложнить задание и предложить собаке найти, например, запах гвоздики или корицы предварительно познакомив питомца с этими запахами", - рассказал Голубев.Кроме того, эксперт предлагает сыграть с собакой в собачьи шахматы. "Если хотите, чтобы питомец отличался умом и сообразительностью, поиграйте с ним в собачьи шахматы. Собака перемещает конусы и пластинки по шахматной доске, чтобы в конечном итоге отыскать спрятанное под ними лакомство. Эта игра отлично подойдет для тех, кто хочет обучить собаку логике и последовательности, а также интересно провести время вместе с животным", - рассказал Голубев.Помимо предложенных видов активного отдыха, кинолог напомнил, что хозяева всегда могут просто насладиться прогулкой со своей любимой собакой: поиграть в мяч или в дог-фризби, разучить новые команды на дрессировочной площадке или просто поваляться в сугробе вместе с питомцем. "Не важно, какой вид активности вы выберете, главное, что любые совместные занятия с питомцем доставят вам и собаке большую радость и помогут вам сохранить хорошую физическую форму после праздничных застолий", - рассказал Голубев.

https://ria.ru/20201227/sobaki-1591087380.html

https://ria.ru/20201225/sobaki-1590847749.html

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубович, общество