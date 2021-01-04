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Соседка рассказала о питомнике, где собака насмерть загрызла ребенка
Соседка рассказала о питомнике, где собака насмерть загрызла ребенка
Жительница подмосковной Ивантеевки, живущая по соседству с питомником, где собака насмерть загрызла ребенка, рассказала РЕН ТВ о хозяевах животных. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T01:08
2021-01-04T01:08
следственный комитет россии (ск рф)
ивантеевка
происшествия
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Жительница подмосковной Ивантеевки, живущая по соседству с питомником, где собака насмерть загрызла ребенка, рассказала РЕН ТВ о хозяевах животных.Ранее в подмосковном главке Следственного комитета сообщили РИА Новости, что в Ивантеевке собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. После гибели ребенка возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура Московской области начала проверку.Женщина отметила, что раньше у питомника был другой хозяин. При этом нынешняя хозяйка животных, по утверждению соседки, любит выпить.Она также рассказала, что собаки часто бегали без присмотра и громко лаяли. "Сейчас их не видно. Раньше, бывало, лают, шум как поднимут. Мы тоже ходили на них писать (жалобы. – прим. ред.)", — сообщила женщина.Жительница Ивантеевки добавила, что восемь лет назад псы из питомника загрызли ее лайку.
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ивантеевка
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следственный комитет россии (ск рф), ивантеевка, происшествия

Соседка рассказала о питомнике, где собака насмерть загрызла ребенка

01:08 04.01.2021
 
© РИА Новости / Илья НаймушинНемецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Жительница подмосковной Ивантеевки, живущая по соседству с питомником, где собака насмерть загрызла ребенка, рассказала РЕН ТВ о хозяевах животных.
Ранее в подмосковном главке Следственного комитета сообщили РИА Новости, что в Ивантеевке собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. После гибели ребенка возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура Московской области начала проверку.
Женщина отметила, что раньше у питомника был другой хозяин. При этом нынешняя хозяйка животных, по утверждению соседки, любит выпить.
Она также рассказала, что собаки часто бегали без присмотра и громко лаяли. "Сейчас их не видно. Раньше, бывало, лают, шум как поднимут. Мы тоже ходили на них писать (жалобы. – прим. ред.)", — сообщила женщина.
Жительница Ивантеевки добавила, что восемь лет назад псы из питомника загрызли ее лайку.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 02:26
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Следственный комитет России (СК РФ)ИвантеевкаПроисшествия
 
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