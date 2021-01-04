https://ria.ru/20210104/sobaka-1591929500.html

Соседка рассказала о питомнике, где собака насмерть загрызла ребенка

Соседка рассказала о питомнике, где собака насмерть загрызла ребенка

Жительница подмосковной Ивантеевки, живущая по соседству с питомником, где собака насмерть загрызла ребенка, рассказала РЕН ТВ о хозяевах животных. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T01:08

2021-01-04T01:08

2021-01-04T01:08

следственный комитет россии (ск рф)

ивантеевка

происшествия

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Жительница подмосковной Ивантеевки, живущая по соседству с питомником, где собака насмерть загрызла ребенка, рассказала РЕН ТВ о хозяевах животных.Ранее в подмосковном главке Следственного комитета сообщили РИА Новости, что в Ивантеевке собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак. После гибели ребенка возбудили дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура Московской области начала проверку.Женщина отметила, что раньше у питомника был другой хозяин. При этом нынешняя хозяйка животных, по утверждению соседки, любит выпить.Она также рассказала, что собаки часто бегали без присмотра и громко лаяли. "Сейчас их не видно. Раньше, бывало, лают, шум как поднимут. Мы тоже ходили на них писать (жалобы. – прим. ред.)", — сообщила женщина.Жительница Ивантеевки добавила, что восемь лет назад псы из питомника загрызли ее лайку.

https://ria.ru/20210103/sobaki-1591859476.html

ивантеевка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ивантеевка, происшествия