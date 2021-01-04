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В конгрессе США произошел скандал из-за женской формы слова "аминь"
В конгрессе США произошел скандал из-за женской формы слова "аминь"
В конгрессе США прозвучало слово, которое говорящий по ошибке счел женской формой слова "аминь", что вызвало возмущение консерваторов. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-04T22:21
2021-01-05T04:59
конгресс сша
пенсильвания
сша
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. В конгрессе США прозвучало слово, которое говорящий по ошибке счел женской формой слова "аминь", что вызвало возмущение консерваторов.Во время чтения молитвы в ходе первого заседания конгресса чтец, стоявший на месте председателя (его лицо не видно за маской) прочел молитву во имя "монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами". Закончил он словами: "Amen and a-women".Чтецу, по-видимому, в слове Amen (аминь) послышался корень men (люди, мужчины), и он решил в рамках гендерного равноправия добавить изобретенное им слово a-women (а-женщины). Таким образом, фразу можно перевести как "аминь и а-женщины".Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Гай Решенталер выразил возмущение таким словообразованием.Слово amen в английском языке, действительно, означает "да будет так", истинно, и пришло в этот язык из латыни, куда попало, в свою очередь, из древнегреческого, а в древнегреческий - из древнееврейского, на которым написан Ветхий завет.
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конгресс сша, пенсильвания, сша

В конгрессе США произошел скандал из-за женской формы слова "аминь"

22:21 04.01.2021 (обновлено: 04:59 05.01.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. В конгрессе США прозвучало слово, которое говорящий по ошибке счел женской формой слова "аминь", что вызвало возмущение консерваторов.
Во время чтения молитвы в ходе первого заседания конгресса чтец, стоявший на месте председателя (его лицо не видно за маской) прочел молитву во имя "монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами". Закончил он словами: "Amen and a-women".
Чтецу, по-видимому, в слове Amen (аминь) послышался корень men (люди, мужчины), и он решил в рамках гендерного равноправия добавить изобретенное им слово a-women (а-женщины). Таким образом, фразу можно перевести как "аминь и а-женщины".
Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Гай Решенталер выразил возмущение таким словообразованием.
"Молитва на открытии 117-го конгресса закончилась словами "аминь и а-женщины". Аминь - это латинское слово, которое значит "да будет так". Это слово не имеет рода. К сожалению, факты для прогрессивных (демократов) не имеют значения. Невероятно", - написал Решенталер в Twitter.
Слово amen в английском языке, действительно, означает "да будет так", истинно, и пришло в этот язык из латыни, куда попало, в свою очередь, из древнегреческого, а в древнегреческий - из древнееврейского, на которым написан Ветхий завет.
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