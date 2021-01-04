https://ria.ru/20210104/skandal-1592003197.html

В конгрессе США произошел скандал из-за женской формы слова "аминь"

В конгрессе США произошел скандал из-за женской формы слова "аминь"

В конгрессе США прозвучало слово, которое говорящий по ошибке счел женской формой слова "аминь", что вызвало возмущение консерваторов. РИА Новости, 05.01.2021

2021-01-04T22:21

2021-01-04T22:21

2021-01-05T04:59

конгресс сша

пенсильвания

сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. В конгрессе США прозвучало слово, которое говорящий по ошибке счел женской формой слова "аминь", что вызвало возмущение консерваторов.Во время чтения молитвы в ходе первого заседания конгресса чтец, стоявший на месте председателя (его лицо не видно за маской) прочел молитву во имя "монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами". Закончил он словами: "Amen and a-women".Чтецу, по-видимому, в слове Amen (аминь) послышался корень men (люди, мужчины), и он решил в рамках гендерного равноправия добавить изобретенное им слово a-women (а-женщины). Таким образом, фразу можно перевести как "аминь и а-женщины".Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Гай Решенталер выразил возмущение таким словообразованием.Слово amen в английском языке, действительно, означает "да будет так", истинно, и пришло в этот язык из латыни, куда попало, в свою очередь, из древнегреческого, а в древнегреческий - из древнееврейского, на которым написан Ветхий завет.

https://ria.ru/20201228/ravenstvo-1591158646.html

пенсильвания

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конгресс сша, пенсильвания, сша