В МИД прокомментировали призывы ряда стран не признавать выборы в Сирии
11:55 04.01.2021 (обновлено: 14:26 04.01.2021)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Звучащие уже призывы некоторых стран не признавать запланированные на текущий год президентские выборы в Сирии подрывают устойчивое функционирование государственных институтов в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Согласно действующей конституции Сирии президентские выборы должны пройти в 2021 году. Ранее президент САР Башар Асад заявлял в интервью РИА Новости, что может в начале текущего года принять решение об участии в президентских выборах.
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"Несмотря на негативные факторы и коронавирусные ограничения, в Женеве продолжила работать редакционная комиссия конституционного комитета. 25-29 января планируется проведение пятого раунда межсирийских консультаций, в ходе которых будут обсуждаться конституционные принципы. Сирийцам предстоит серьезный поиск взаимоприемлемых решений", - сказал Вершинин.
"Между тем на некоторых международных площадках уже звучат высказывания о срочном принятии новой конституции и непризнании предстоящих очередных президентских выборов в Сирии. Сирийцам фактически отказывают в праве избирать собственное руководство и при этом подрывают устойчивое функционирование государственных институтов", - добавил он.
Замминистра подчеркнул, что резолюция 2254 СБ ООН и правила процедуры конституционного комитета "прямо прописывают продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами без вмешательства извне и навязывания искусственных временных сроков".
"Именно на этой основе возможно долгосрочное политическое урегулирование в Сирии", - заключил российский высокопоставленный дипломат.
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