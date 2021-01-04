https://ria.ru/20210104/siriya-1591950084.html

В МИД прокомментировали призывы ряда стран не признавать выборы в Сирии

В МИД прокомментировали призывы ряда стран не признавать выборы в Сирии

Звучащие уже призывы некоторых стран не признавать запланированные на текущий год президентские выборы в Сирии подрывают устойчивое функционирование... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:55

2021-01-04T11:55

2021-01-04T14:26

сергей вершинин

совет безопасности оон

башар асад

женева (город)

сирия

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Звучащие уже призывы некоторых стран не признавать запланированные на текущий год президентские выборы в Сирии подрывают устойчивое функционирование государственных институтов в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Согласно действующей конституции Сирии президентские выборы должны пройти в 2021 году. Ранее президент САР Башар Асад заявлял в интервью РИА Новости, что может в начале текущего года принять решение об участии в президентских выборах."Несмотря на негативные факторы и коронавирусные ограничения, в Женеве продолжила работать редакционная комиссия конституционного комитета. 25-29 января планируется проведение пятого раунда межсирийских консультаций, в ходе которых будут обсуждаться конституционные принципы. Сирийцам предстоит серьезный поиск взаимоприемлемых решений", - сказал Вершинин."Между тем на некоторых международных площадках уже звучат высказывания о срочном принятии новой конституции и непризнании предстоящих очередных президентских выборов в Сирии. Сирийцам фактически отказывают в праве избирать собственное руководство и при этом подрывают устойчивое функционирование государственных институтов", - добавил он.Замминистра подчеркнул, что резолюция 2254 СБ ООН и правила процедуры конституционного комитета "прямо прописывают продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами без вмешательства извне и навязывания искусственных временных сроков"."Именно на этой основе возможно долгосрочное политическое урегулирование в Сирии", - заключил российский высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20200720/1574621399.html

https://ria.ru/20201223/siriya-1590547774.html

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вершинин, совет безопасности оон, башар асад, женева (город), сирия, в мире