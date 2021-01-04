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В МИД прокомментировали призывы ряда стран не признавать выборы в Сирии
В МИД прокомментировали призывы ряда стран не признавать выборы в Сирии
Звучащие уже призывы некоторых стран не признавать запланированные на текущий год президентские выборы в Сирии подрывают устойчивое функционирование... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:55
2021-01-04T14:26
сергей вершинин
совет безопасности оон
башар асад
женева (город)
сирия
в мире
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Звучащие уже призывы некоторых стран не признавать запланированные на текущий год президентские выборы в Сирии подрывают устойчивое функционирование государственных институтов в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.Согласно действующей конституции Сирии президентские выборы должны пройти в 2021 году. Ранее президент САР Башар Асад заявлял в интервью РИА Новости, что может в начале текущего года принять решение об участии в президентских выборах."Несмотря на негативные факторы и коронавирусные ограничения, в Женеве продолжила работать редакционная комиссия конституционного комитета. 25-29 января планируется проведение пятого раунда межсирийских консультаций, в ходе которых будут обсуждаться конституционные принципы. Сирийцам предстоит серьезный поиск взаимоприемлемых решений", - сказал Вершинин."Между тем на некоторых международных площадках уже звучат высказывания о срочном принятии новой конституции и непризнании предстоящих очередных президентских выборов в Сирии. Сирийцам фактически отказывают в праве избирать собственное руководство и при этом подрывают устойчивое функционирование государственных институтов", - добавил он.Замминистра подчеркнул, что резолюция 2254 СБ ООН и правила процедуры конституционного комитета "прямо прописывают продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами без вмешательства извне и навязывания искусственных временных сроков"."Именно на этой основе возможно долгосрочное политическое урегулирование в Сирии", - заключил российский высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20200720/1574621399.html
https://ria.ru/20201223/siriya-1590547774.html
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сергей вершинин, совет безопасности оон, башар асад, женева (город), сирия, в мире

В МИД прокомментировали призывы ряда стран не признавать выборы в Сирии

11:55 04.01.2021 (обновлено: 14:26 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Звучащие уже призывы некоторых стран не признавать запланированные на текущий год президентские выборы в Сирии подрывают устойчивое функционирование государственных институтов в стране, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Согласно действующей конституции Сирии президентские выборы должны пройти в 2021 году. Ранее президент САР Башар Асад заявлял в интервью РИА Новости, что может в начале текущего года принять решение об участии в президентских выборах.
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
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"Несмотря на негативные факторы и коронавирусные ограничения, в Женеве продолжила работать редакционная комиссия конституционного комитета. 25-29 января планируется проведение пятого раунда межсирийских консультаций, в ходе которых будут обсуждаться конституционные принципы. Сирийцам предстоит серьезный поиск взаимоприемлемых решений", - сказал Вершинин.
"Между тем на некоторых международных площадках уже звучат высказывания о срочном принятии новой конституции и непризнании предстоящих очередных президентских выборов в Сирии. Сирийцам фактически отказывают в праве избирать собственное руководство и при этом подрывают устойчивое функционирование государственных институтов", - добавил он.
Замминистра подчеркнул, что резолюция 2254 СБ ООН и правила процедуры конституционного комитета "прямо прописывают продвижение политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами без вмешательства извне и навязывания искусственных временных сроков".
"Именно на этой основе возможно долгосрочное политическое урегулирование в Сирии", - заключил российский высокопоставленный дипломат.
Читайте полный текст интервью >>
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Сергей ВершининСовет Безопасности ООНБашар АсадЖенева (город)СирияВ мире
 
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