В МИД заявили об активизации ИГ* в сирийском Заевфратье
11:16 04.01.2021 (обновлено: 14:27 04.01.2021)
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ситуация в сирийском Заевфратье накаляется в связи с активизацией боевиков ИГ* и продолжающихся столкновений между курдскими "Сирийскими демократическими силами" и протурецкими формированиями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Ситуация "на земле" в Сирии стабилизировалась, но остается взрывоопасной и сложной. Сохраняется напряженность на неподконтрольных Дамаску территориях – в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе. Остро стоят гуманитарные и социально-экономические проблемы, усугубившиеся в связи с ужесточением односторонних санкций и на фоне пандемии коронавируса", - сказал Вершинин.
Вместе с тем он отметил, что "в Заевфратье наблюдается эскалация напряженности в связи с активизацией ИГИЛ*, а также продолжающимися столкновениями между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и родоплеменными союзами, СДС и протурецкими формированиями по периметру зоны операции "Источник мира", в районе населенного пункта Айн-Исса".
Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил на брифинге, что в районе Айн-Исса отмечается нестабильная обстановка, а для ее стабилизации направлены дополнительные подразделения российской военной полиции. Позднее он заявил о прекращении (до момента урегулирования ситуации) сопровождения военной полицией гражданского транспорта на участке трассы М4 между Тель-Тамер и Айн-Исса.
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В конце декабря рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса на севере Сирии.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация
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