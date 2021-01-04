https://ria.ru/20210104/siriya-1591945619.html

В МИД заявили об активизации ИГ* в сирийском Заевфратье

В МИД заявили об активизации ИГ* в сирийском Заевфратье

Ситуация в сирийском Заевфратье накаляется в связи с активизацией боевиков ИГ* и продолжающихся столкновений между курдскими "Сирийскими демократическими... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:16

2021-01-04T11:16

2021-01-04T14:27

война в сирии

сергей вершинин

сирийские демократические силы

исламское государство

идлиб (мухафаза)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сирия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ситуация в сирийском Заевфратье накаляется в связи с активизацией боевиков ИГ* и продолжающихся столкновений между курдскими "Сирийскими демократическими силами" и протурецкими формированиями, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Ситуация "на земле" в Сирии стабилизировалась, но остается взрывоопасной и сложной. Сохраняется напряженность на неподконтрольных Дамаску территориях – в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе. Остро стоят гуманитарные и социально-экономические проблемы, усугубившиеся в связи с ужесточением односторонних санкций и на фоне пандемии коронавируса", - сказал Вершинин.Вместе с тем он отметил, что "в Заевфратье наблюдается эскалация напряженности в связи с активизацией ИГИЛ*, а также продолжающимися столкновениями между курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и родоплеменными союзами, СДС и протурецкими формированиями по периметру зоны операции "Источник мира", в районе населенного пункта Айн-Исса".Ранее заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил на брифинге, что в районе Айн-Исса отмечается нестабильная обстановка, а для ее стабилизации направлены дополнительные подразделения российской военной полиции. Позднее он заявил о прекращении (до момента урегулирования ситуации) сопровождения военной полицией гражданского транспорта на участке трассы М4 между Тель-Тамер и Айн-Исса.В конце декабря рота российской военной полиции прибыла на совместный с сирийской армией наблюдательный пост в городе Айн-Исса на севере Сирии.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.Читайте полный текст интервью >>* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20201230/ataka-1591649964.html

https://ria.ru/20201229/siriya-1591483745.html

идлиб (мухафаза)

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вершинин, сирийские демократические силы, исламское государство, идлиб (мухафаза), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия