https://ria.ru/20210104/siriya-1591929375.html

Власти Сирии уточнили число погибших при нападении на колонну автобусов

Власти Сирии уточнили число погибших при нападении на колонну автобусов

Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в воскресенье вечером в районе города Саламия в провинции Хама: девять человек погибли, РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T01:06

2021-01-04T01:06

2021-01-04T07:15

война в сирии

хама (город)

сирия

в мире

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БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в воскресенье вечером в районе города Саламия в провинции Хама: девять человек погибли, четверо ранены, уточнил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.Ранее сирийская газета Al Watan сообщила со ссылкой на собственный источник о нападении на автобус в районе Вади Узейб на трассе Салалмия-Ракка, в результате чего погибли шесть человек. По данным издания, сирийские военные вступили в бой с террористами, в результате отрезок трассы оказался временно заблокирован.Террористы, по его словам, использовали стрелковое оружие. Раненых доставили в госпиталь города Саламия.

https://ria.ru/20201229/siriya-1591483745.html

хама (город)

сирия

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хама (город), сирия, в мире