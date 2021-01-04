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Война в Сирии
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Власти Сирии уточнили число погибших при нападении на колонну автобусов
Власти Сирии уточнили число погибших при нападении на колонну автобусов
Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в воскресенье вечером в районе города Саламия в провинции Хама: девять человек погибли, РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T01:06
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БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в воскресенье вечером в районе города Саламия в провинции Хама: девять человек погибли, четверо ранены, уточнил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.Ранее сирийская газета Al Watan сообщила со ссылкой на собственный источник о нападении на автобус в районе Вади Узейб на трассе Салалмия-Ракка, в результате чего погибли шесть человек. По данным издания, сирийские военные вступили в бой с террористами, в результате отрезок трассы оказался временно заблокирован.Террористы, по его словам, использовали стрелковое оружие. Раненых доставили в госпиталь города Саламия.
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хама (город), сирия, в мире

Власти Сирии уточнили число погибших при нападении на колонну автобусов

01:06 04.01.2021 (обновлено: 07:15 04.01.2021)
 
© Фото : SANAРайон гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска, Сирия. 4 марта 2018
Район гуманитарного коридора в восточном пригороде Дамаска, Сирия. 4 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Фото : SANA
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БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Три рейсовых автобуса и колонна бензовозов подверглись атаке террористов в воскресенье вечером в районе города Саламия в провинции Хама: девять человек погибли, четверо ранены, уточнил губернатор Хамы Мохаммад Криштати.
Ранее сирийская газета Al Watan сообщила со ссылкой на собственный источник о нападении на автобус в районе Вади Узейб на трассе Салалмия-Ракка, в результате чего погибли шесть человек. По данным издания, сирийские военные вступили в бой с террористами, в результате отрезок трассы оказался временно заблокирован.
"Ровно в 21.30 произошло нападение на колонну бензовозов и три рейсовых автобуса", - приводит слова Криштати сирийская гостелевидение.
Террористы, по его словам, использовали стрелковое оружие. Раненых доставили в госпиталь города Саламия.
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