https://ria.ru/20210104/simptom-1592002397.html

Безобидный симптом оказался предвестником рака

Безобидный симптом оказался предвестником рака

Немецкий дерматолог Яэль Адлер призвала не игнорировать изменения на коже, так как они могут сигнализировать об опасных заболеваниях. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T21:52

2021-01-04T21:52

2021-01-04T21:52

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Немецкий дерматолог Яэль Адлер призвала не игнорировать изменения на коже, так как они могут сигнализировать об опасных заболеваниях. В беседе с FOCUS врач рассказала, что различные кожные симптомы могут говорить о наличии серьезных заболеваний. Так, прыщи, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема может указывать на проблемы с желудком или кишечником. Особенно внимательно следует относиться к зуду. Это явление может появиться без видимой причины.Врач призвала при любых изменениях на коже обращаться к медикам и обследоваться.

https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество