https://ria.ru/20210104/simptom-1592002397.html
Безобидный симптом оказался предвестником рака
Безобидный симптом оказался предвестником рака
Немецкий дерматолог Яэль Адлер призвала не игнорировать изменения на коже, так как они могут сигнализировать об опасных заболеваниях. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T21:52
2021-01-04T21:52
2021-01-04T21:52
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Немецкий дерматолог Яэль Адлер призвала не игнорировать изменения на коже, так как они могут сигнализировать об опасных заболеваниях. В беседе с FOCUS врач рассказала, что различные кожные симптомы могут говорить о наличии серьезных заболеваний. Так, прыщи, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема может указывать на проблемы с желудком или кишечником. Особенно внимательно следует относиться к зуду. Это явление может появиться без видимой причины.Врач призвала при любых изменениях на коже обращаться к медикам и обследоваться.
https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html
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здоровье - общество