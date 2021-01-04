Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/shotlandiya-1592006134.html
Шотландского депутата задержали за нарушение карантина
Шотландского депутата задержали за нарушение карантина
Депутат от Шотландской национальной партии (SNP) Маргарет Фаррье задержана за нарушение в сентябре карантинных мер, сообщила в понедельник полиция Шотландии. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T23:43
2021-01-04T23:43
распространение нового коронавируса
никола стерджен
скотленд-ярд
шотландия
лондон
эдинбург (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152187/04/1521870417_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_a212967180beec0ad35e9a318718cb09.jpg
ЛОНДОН, 4 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Депутат от Шотландской национальной партии (SNP) Маргарет Фаррье задержана за нарушение в сентябре карантинных мер, сообщила в понедельник полиция Шотландии.Депутат от SNP Фаррье 26 сентября почувствовала легкие симптомы COVID-19 и сдала тест. Однако 28 сентября, почувствовав себя лучше, она отправилась на поезде из Эдинбурга в Лондон для участия в одной из парламентских сессий в Вестминстере. Тогда же женщина получила положительный результат теста на коронавирус, но, проигнорировав требования самоизоляции, на следующий день отправилась назад в Шотландию. Скотланд-Ярд провел расследование инцидента, но не принял никаких мер против нарушителя. Еще до расследования полномочия депутата были приостановлены."Мы можем подтвердить, что сегодня сотрудники полиции задержали 60-летнюю женщину и предъявили ей обвинения в преступном и безответственном поведении. Это последовало за тщательным расследованием предполагаемого нарушения коронавирусных правил в период с 26 по 29 сентября. Отчет будет направлен в прокуратуру, мы не будем комментировать эту ситуацию в дальнейшем", - говорится в заявлении полиции.Глава SNP и первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее поддержала решение партии о лишении депутата полномочий. "Это совершенно неоправданно. Трудно выразить, насколько я возмущена от имени людей по всей стране, каждый день приносящих тяжелые жертвы, чтобы помочь победить COVID. Правила распространяются на всех, и они приняты, чтобы обезопасить людей", - написала она в начале октября в Twitter.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html
шотландия
лондон
эдинбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152187/04/1521870417_574:0:2902:1746_1920x0_80_0_0_7f506b5528f7a7d5fd87f498aa0da417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никола стерджен, скотленд-ярд, шотландия, лондон, эдинбург (город), в мире

Шотландского депутата задержали за нарушение карантина

23:43 04.01.2021
 
CC BY 2.0 / Ninian Reid / Police ScotlandАвтомобиль шотландской полиции
Автомобиль шотландской полиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
CC BY 2.0 / Ninian Reid / Police Scotland
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Депутат от Шотландской национальной партии (SNP) Маргарет Фаррье задержана за нарушение в сентябре карантинных мер, сообщила в понедельник полиция Шотландии.
Депутат от SNP Фаррье 26 сентября почувствовала легкие симптомы COVID-19 и сдала тест. Однако 28 сентября, почувствовав себя лучше, она отправилась на поезде из Эдинбурга в Лондон для участия в одной из парламентских сессий в Вестминстере. Тогда же женщина получила положительный результат теста на коронавирус, но, проигнорировав требования самоизоляции, на следующий день отправилась назад в Шотландию. Скотланд-Ярд провел расследование инцидента, но не принял никаких мер против нарушителя. Еще до расследования полномочия депутата были приостановлены.
Человек на пустой улице во время изоляции в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 01:30
Меры борьбы с распространением COVID-19 в разных странах
"Мы можем подтвердить, что сегодня сотрудники полиции задержали 60-летнюю женщину и предъявили ей обвинения в преступном и безответственном поведении. Это последовало за тщательным расследованием предполагаемого нарушения коронавирусных правил в период с 26 по 29 сентября. Отчет будет направлен в прокуратуру, мы не будем комментировать эту ситуацию в дальнейшем", - говорится в заявлении полиции.
Глава SNP и первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее поддержала решение партии о лишении депутата полномочий. "Это совершенно неоправданно. Трудно выразить, насколько я возмущена от имени людей по всей стране, каждый день приносящих тяжелые жертвы, чтобы помочь победить COVID. Правила распространяются на всех, и они приняты, чтобы обезопасить людей", - написала она в начале октября в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНикола СтердженСкотленд-ЯрдШотландияЛондонЭдинбург (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния