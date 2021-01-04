Шотландского депутата задержали за нарушение карантина
ЛОНДОН, 4 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Депутат от Шотландской национальной партии (SNP) Маргарет Фаррье задержана за нарушение в сентябре карантинных мер, сообщила в понедельник полиция Шотландии.
Депутат от SNP Фаррье 26 сентября почувствовала легкие симптомы COVID-19 и сдала тест. Однако 28 сентября, почувствовав себя лучше, она отправилась на поезде из Эдинбурга в Лондон для участия в одной из парламентских сессий в Вестминстере. Тогда же женщина получила положительный результат теста на коронавирус, но, проигнорировав требования самоизоляции, на следующий день отправилась назад в Шотландию. Скотланд-Ярд провел расследование инцидента, но не принял никаких мер против нарушителя. Еще до расследования полномочия депутата были приостановлены.
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"Мы можем подтвердить, что сегодня сотрудники полиции задержали 60-летнюю женщину и предъявили ей обвинения в преступном и безответственном поведении. Это последовало за тщательным расследованием предполагаемого нарушения коронавирусных правил в период с 26 по 29 сентября. Отчет будет направлен в прокуратуру, мы не будем комментировать эту ситуацию в дальнейшем", - говорится в заявлении полиции.
Глава SNP и первый министр Шотландии Никола Стерджен ранее поддержала решение партии о лишении депутата полномочий. "Это совершенно неоправданно. Трудно выразить, насколько я возмущена от имени людей по всей стране, каждый день приносящих тяжелые жертвы, чтобы помочь победить COVID. Правила распространяются на всех, и они приняты, чтобы обезопасить людей", - написала она в начале октября в Twitter.
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