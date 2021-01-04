https://ria.ru/20210104/sheremet-1591978481.html

На Украине заявили о наличии информации о заказчиках убийства Шеремета

На Украине заявили о наличии информации о заказчиках убийства Шеремета

Украинская Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T16:26

2021-01-04T16:26

2021-01-04T17:32

убийство журналиста павла шеремета

мвд украины

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Украинская Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета."Документы и аудиозаписи, самые поздние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", — сказано на сайте ведомства.По информации интернет-портала "Украинская правда", на аудиозаписях звучит голос руководителя белорусского Комитета госбезопасности в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Утверждается, что они были записаны скрытым устройством 11 апреля 2012 года "во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В ходе разговора якобы обсуждают способ убийства Шеремета, пишет СМИ.В Национальной полиции указали, что фрагменты записей с участием неустановленных лиц появились в Сети. В числе способов расправы упоминаются отравление с использованием токсичных веществ и подрыв.Сотрудники украинских правоохранительных органов получили разрешение на следственные действия в одной из стран Европы. В пресс-службе Нацполиции добавили, что лицо — распорядителя передаваемой информации пригласили, чтобы провести необходимые следственные действия.Павел Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, был сотрудником "Украинской правды", а также "Радио Вести".В декабре 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании трех подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, в том числе участники военной операции в Донбассе. Следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации на Украине основной версией убийства. Впоследствии защитник одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов рассказал о смене формулировки: организаторами расправы считают неустановленных лиц, действовавших по личным мотивам. Позже адвокат другой подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил о завершении досудебного расследования по этому делу.

https://ria.ru/20200720/1574583848.html

https://ria.ru/20200717/1574477809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство журналиста павла шеремета, мвд украины, павел шеремет, украина, в мире