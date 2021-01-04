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На Украине заявили о наличии информации о заказчиках убийства Шеремета
На Украине заявили о наличии информации о заказчиках убийства Шеремета
Украинская Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:26
2021-01-04T17:32
убийство журналиста павла шеремета
мвд украины
павел шеремет
украина
в мире
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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Украинская Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета."Документы и аудиозаписи, самые поздние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", — сказано на сайте ведомства.По информации интернет-портала "Украинская правда", на аудиозаписях звучит голос руководителя белорусского Комитета госбезопасности в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Утверждается, что они были записаны скрытым устройством 11 апреля 2012 года "во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В ходе разговора якобы обсуждают способ убийства Шеремета, пишет СМИ.В Национальной полиции указали, что фрагменты записей с участием неустановленных лиц появились в Сети. В числе способов расправы упоминаются отравление с использованием токсичных веществ и подрыв.Сотрудники украинских правоохранительных органов получили разрешение на следственные действия в одной из стран Европы. В пресс-службе Нацполиции добавили, что лицо — распорядителя передаваемой информации пригласили, чтобы провести необходимые следственные действия.Павел Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, был сотрудником "Украинской правды", а также "Радио Вести".В декабре 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании трех подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, в том числе участники военной операции в Донбассе. Следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации на Украине основной версией убийства. Впоследствии защитник одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов рассказал о смене формулировки: организаторами расправы считают неустановленных лиц, действовавших по личным мотивам. Позже адвокат другой подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил о завершении досудебного расследования по этому делу.
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убийство журналиста павла шеремета, мвд украины, павел шеремет, украина, в мире

На Украине заявили о наличии информации о заказчиках убийства Шеремета

16:26 04.01.2021 (обновлено: 17:32 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖурналист Павел Шеремет
Журналист Павел Шеремет - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Украинская Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета.
"Документы и аудиозаписи, самые поздние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", — сказано на сайте ведомства.
По информации интернет-портала "Украинская правда", на аудиозаписях звучит голос руководителя белорусского Комитета госбезопасности в 2008-2012 годах Вадима Зайцева. Утверждается, что они были записаны скрытым устройством 11 апреля 2012 года "во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В ходе разговора якобы обсуждают способ убийства Шеремета, пишет СМИ.
В Национальной полиции указали, что фрагменты записей с участием неустановленных лиц появились в Сети. В числе способов расправы упоминаются отравление с использованием токсичных веществ и подрыв.
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
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Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета "позором для Украины"
Сотрудники украинских правоохранительных органов получили разрешение на следственные действия в одной из стран Европы. В пресс-службе Нацполиции добавили, что лицо — распорядителя передаваемой информации пригласили, чтобы провести необходимые следственные действия.
Павел Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате взрыва автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, был сотрудником "Украинской правды", а также "Радио Вести".
В декабре 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании трех подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, в том числе участники военной операции в Донбассе. Следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации на Украине основной версией убийства. Впоследствии защитник одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов рассказал о смене формулировки: организаторами расправы считают неустановленных лиц, действовавших по личным мотивам. Позже адвокат другой подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил о завершении досудебного расследования по этому делу.
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Убийство журналиста Павла ШереметаМВД УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
 
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