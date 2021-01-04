В Сербии задержали осквернивших Вечный огонь
Злоумышленники осквернили недавно открытый памятник в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" в ночь на 30 декабря. По словам президента Александра Вучича, это означает присутствие в стране "фашистских элементов", а снова зажечь пламя удастся лишь 6 января.
27 декабря 2020, 13:06Женщину, чьи дети снегом потушили Вечный огонь в Оренбурге, оштрафуют
"Гражданин А.Р. 1998 года рождения и 17-летний юноша подозреваются в том, что залили памятник цементом и сверху поставили ведро с надписью "Освободители? Нет, никогда". Они также подозреваются в том, что ранее повредили памятники в парке Калемегдан, которые исписали граффити с посланиями ненависти и нетерпимости", - сообщило ведомство.
"Лицо (репутация – ред.) нашей столицы снова чисто. Я поражен фактом, что совершившие это настолько молоды, и мы должны спросить себя, что должны сделать, чтобы зло фашизма не отравило больше ни одной юной души", - цитирует МВД министра Александра Вулина.
Вучич 15 декабря участвовал в церемонии зажжения Вечного огня в мемориале "Освободителям Белграда" вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лампада с огнем была доставлена в Белград российской делегацией во главе с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским спецбортом Минобороны РФ. На памятнике в Белграде надпись на сербском: "Никто не забыт, ничто не забыто".
Памятник "Вечный огонь" находится в центральной части мемориала "Освободителям Белграда". Автор монумента – российский скульптор Андрей Тыртышников. Памятник установлен по решению руководства России и Сербии при участии посольства РФ, Россотрудничества, городских властей Белграда. Среди инициаторов установки - компании "Газстройпром" и "Србиягаз", поддержку инициативе также оказал фонд "Бессмертный полк" из Белграда.
Сербия 20 октября отметила 76-летие освобождения Белграда и страны от немецко-фашистских захватчиков. Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших при освобождении бойцов Красной армии.
23 декабря 2020, 12:1975 лет Великой ПобедыСК возбудил дело об осквернении памятника советским воинам в Литве