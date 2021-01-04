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Цены на нефть обновили максимумы марта прошлого года
Цены на нефть обновили максимумы марта прошлого года
Цена барреля нефти марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:24
2021-01-04T10:24
2021-01-04T11:28
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Цена барреля нефти марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:40 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на 2,2 процента — до 52,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 53,14 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на "легкую" техасскую нефть марки WTI росла на 2,01 процента — до 49,5 доллара за баррель.На фоне повышения котировок нефти рос курс рубля — российская валюта отыгрывала 69 копеек до отметки 73,72 рубля за доллар и 1,09 рубля у евро — до 90,42 рубля.Цены растут в ожидании решения альянса экспортеров нефти ОПЕК+ по сокращению добычи. Они обсудят, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.Пока, как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту сохранить январский уровень.Новая сделка картеля стартовала в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решение будут принимать ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более полумиллиона баррелей в сутки.
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динамика курсов валют, wti (нефть), евро, доллар, рубль, нефть, цены на нефть, московская биржа, brent, экономика
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Цена барреля нефти марки Brent
превысила 53 доллара впервые с 4 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:40 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на 2,2 процента — до 52,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 53,14 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на "легкую" техасскую нефть марки WTI росла на 2,01 процента — до 49,5 доллара за баррель.
На фоне повышения котировок нефти рос курс рубля — российская валюта отыгрывала 69 копеек до отметки 73,72 рубля за доллар и 1,09 рубля у евро — до 90,42 рубля.
Цены растут в ожидании решения альянса экспортеров нефти ОПЕК+
по сокращению добычи. Они обсудят, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.
Пока, как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту сохранить январский уровень.
Новая сделка картеля стартовала в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решение будут принимать ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более полумиллиона баррелей в сутки.