https://ria.ru/20210104/rubl-1591940865.html

Цены на нефть обновили максимумы марта прошлого года

Цены на нефть обновили максимумы марта прошлого года

Цена барреля нефти марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T10:24

2021-01-04T10:24

2021-01-04T11:28

динамика курсов валют

wti (нефть)

евро

доллар

рубль

нефть

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591943511_0:121:2822:1709_1920x0_80_0_0_5b840ed7e9ca6489e03f53a3a900d379.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Цена барреля нефти марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:40 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на 2,2 процента — до 52,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 53,14 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на "легкую" техасскую нефть марки WTI росла на 2,01 процента — до 49,5 доллара за баррель.На фоне повышения котировок нефти рос курс рубля — российская валюта отыгрывала 69 копеек до отметки 73,72 рубля за доллар и 1,09 рубля у евро — до 90,42 рубля.Цены растут в ожидании решения альянса экспортеров нефти ОПЕК+ по сокращению добычи. Они обсудят, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.Пока, как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту сохранить январский уровень.Новая сделка картеля стартовала в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решение будут принимать ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более полумиллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20210104/opek-1591938096.html

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

https://ria.ru/20210102/dobycha-1591813585.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, wti (нефть), евро, доллар, рубль, нефть, цены на нефть, московская биржа, brent, экономика