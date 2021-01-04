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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210104/rubl-1591940865.html
Цены на нефть обновили максимумы марта прошлого года
Цены на нефть обновили максимумы марта прошлого года
Цена барреля нефти марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T10:24
2021-01-04T11:28
динамика курсов валют
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Цена барреля нефти марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 10:40 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на 2,2 процента — до 52,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 53,14 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на "легкую" техасскую нефть марки WTI росла на 2,01 процента — до 49,5 доллара за баррель.На фоне повышения котировок нефти рос курс рубля — российская валюта отыгрывала 69 копеек до отметки 73,72 рубля за доллар и 1,09 рубля у евро — до 90,42 рубля.Цены растут в ожидании решения альянса экспортеров нефти ОПЕК+ по сокращению добычи. Они обсудят, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.Пока, как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту сохранить январский уровень.Новая сделка картеля стартовала в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решение будут принимать ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более полумиллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20210104/opek-1591938096.html
https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html
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динамика курсов валют, wti (нефть), евро, доллар, рубль, нефть, цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Цены на нефть обновили максимумы марта прошлого года

10:24 04.01.2021 (обновлено: 11:28 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Цена барреля нефти марки Brent превысила 53 доллара впервые с 4 марта прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:40 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent росла на 2,2 процента — до 52,94 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 53,14 доллара. Стоимость февральских фьючерсов на "легкую" техасскую нефть марки WTI росла на 2,01 процента — до 49,5 доллара за баррель.
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 09:37
Источник: большинство участников ОПЕК+ против увеличения добычи в феврале
На фоне повышения котировок нефти рос курс рубля — российская валюта отыгрывала 69 копеек до отметки 73,72 рубля за доллар и 1,09 рубля у евро — до 90,42 рубля.
Цены растут в ожидании решения альянса экспортеров нефти ОПЕК+ по сокращению добычи. Они обсудят, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 10:35Новый год—2021
Год робких надежд. Чего ждать от экономики в 2021 году
Пока, как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, но подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту сохранить январский уровень.
Новая сделка картеля стартовала в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем в августе альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона. Далее решение будут принимать ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более полумиллиона баррелей в сутки.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 12:43
Россия в 2020 году уменьшила добычу нефти до десятилетнего минимума
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютWTI (нефть)евродолларРубльНефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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