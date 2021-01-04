https://ria.ru/20210104/rozhkov-1591931079.html
Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на катке
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков сообщил, что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений устроился заливщиком катка. Соответствующее видео РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T02:48
2021-01-04T02:48
2021-01-04T02:48
шоубиз
коронавирус covid-19
россия
уральские пельмени
общество
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков сообщил, что из-за пандемии коронавируса и отсутствия выступлений устроился заливщиком катка. Соответствующее видео он разместил в Instagram."Корпоративов нет, вон, приходится заливать каток, подрядился", - сообщил Рожков.На опубликованном ролике он запечатлен с оборудованием для заливки катков."Нормально платят, кстати, работа хорошая, для детишек. С Новым годом, друзья", - добавил артист.В сентябре Рожков рассказывал о своей подработке электриком. Тогда он отметил, что является электромонтером третьего разряда и что для подработки ему приходится вспоминать учебу в учебно-производственном комбинате.Российские артисты неоднократно рассказывали о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса. Так, весной шоумен и бодибилдер Сергей Глушко заявил, что коронавирус ударил по доходам его с Наташей Королевой семьи. Юмористка Елена Воробей предложила давать артистам льготы на продукты. О финансовых проблемах артистов не раз заявляли продюсер Иосиф Пригожин и певец Лев Лещенко.
https://ria.ru/20210103/yarmolnik-1591903309.html
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коронавирус covid-19, россия, уральские пельмени, общество
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости.
Участник "Уральских пельменей
" Андрей Рожков сообщил, что из-за пандемии коронавируса
и отсутствия выступлений устроился заливщиком катка. Соответствующее видео он разместил в Instagram
.
"Корпоративов нет, вон, приходится заливать каток, подрядился", - сообщил Рожков.
На опубликованном ролике он запечатлен с оборудованием для заливки катков.
"Нормально платят, кстати, работа хорошая, для детишек. С Новым годом, друзья", - добавил артист.
В сентябре Рожков рассказывал о своей подработке электриком. Тогда он отметил, что является электромонтером третьего разряда и что для подработки ему приходится вспоминать учебу в учебно-производственном комбинате.
Российские артисты неоднократно рассказывали о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса. Так, весной шоумен и бодибилдер Сергей Глушко заявил, что коронавирус ударил по доходам его с Наташей Королевой семьи. Юмористка Елена Воробей предложила давать артистам льготы на продукты. О финансовых проблемах артистов не раз заявляли продюсер Иосиф Пригожин
и певец Лев Лещенко
.