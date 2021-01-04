https://ria.ru/20210104/pitanie-1591932028.html

Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники

Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники

Рацион в новогодние праздники должен быть сбалансированным, можно позволить себе съесть лишнего, но после этого стоит устроить разгрузочный день, сладости тоже... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T03:11

2021-01-04T03:11

2021-01-04T04:50

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Рацион в новогодние праздники должен быть сбалансированным, можно позволить себе съесть лишнего, но после этого стоит устроить разгрузочный день, сладости тоже не запрещены, но лучше употреблять их в первой половине дня, эти простые правила помогут не набрать лишние килограммы во время новогодних каникул, считают опрошенные РИА Новости врачи.Она уточнила, что после новогодней ночи следует возвращаться к привычному рациону. В целом питаться следует четыре-пять раз в день – должно быть три обязательных приема пищи и один-два перекуса. Интервалы между приемами пищи должны составлять 2,5-3 часа.В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что начинать утро следует со стакана чистой свежей воды комнатной температуры, это поможет человеку проснуться и разбудить организм.Завтракать нужно в течение часа после пробуждения, это один из главных приемов пищи, в него нужно включать молочные продукты, яйца, масло, каши, цельнозерновой хлеб, пояснила Дзгоева.По ее словам, есть следует медленно и в тишине, так как за разговорами или просмотром телевизора можно незаметно съесть больше. В каждый прием пищи следует включать овощи и зелень, так как они богаты витаминами и пищевыми волокнами, которые помогают телу эффективно функционировать и уменьшают чувство голода, добавила диетолог.Сладости и десерты на каникулах тоже можно себе позволить, но лучше в утренние приемы пищи, считает Прунцева."Новогодние каникулы – это время встреч с близкими людьми и друзьями, время хорошего настроения и отдыха, некоторых послаблений в рационе. При этом во всем должна быть умеренность, чтобы не перегружать свой организм", - резюмировала она.

https://ria.ru/20201227/sobaki-1591087380.html

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