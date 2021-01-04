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Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
Врачи рассказали, каким должен быть рацион питания в новогодние праздники
Рацион в новогодние праздники должен быть сбалансированным, можно позволить себе съесть лишнего, но после этого стоит устроить разгрузочный день, сладости тоже... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T03:11
2021-01-04T03:11
2021-01-04T04:50
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Рацион в новогодние праздники должен быть сбалансированным, можно позволить себе съесть лишнего, но после этого стоит устроить разгрузочный день, сладости тоже не запрещены, но лучше употреблять их в первой половине дня, эти простые правила помогут не набрать лишние килограммы во время новогодних каникул, считают опрошенные РИА Новости врачи.Она уточнила, что после новогодней ночи следует возвращаться к привычному рациону. В целом питаться следует четыре-пять раз в день – должно быть три обязательных приема пищи и один-два перекуса. Интервалы между приемами пищи должны составлять 2,5-3 часа.В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева отметила, что начинать утро следует со стакана чистой свежей воды комнатной температуры, это поможет человеку проснуться и разбудить организм.Завтракать нужно в течение часа после пробуждения, это один из главных приемов пищи, в него нужно включать молочные продукты, яйца, масло, каши, цельнозерновой хлеб, пояснила Дзгоева.По ее словам, есть следует медленно и в тишине, так как за разговорами или просмотром телевизора можно незаметно съесть больше. В каждый прием пищи следует включать овощи и зелень, так как они богаты витаминами и пищевыми волокнами, которые помогают телу эффективно функционировать и уменьшают чувство голода, добавила диетолог.Сладости и десерты на каникулах тоже можно себе позволить, но лучше в утренние приемы пищи, считает Прунцева."Новогодние каникулы – это время встреч с близкими людьми и друзьями, время хорошего настроения и отдыха, некоторых послаблений в рационе. При этом во всем должна быть умеренность, чтобы не перегружать свой организм", - резюмировала она.
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россия, общество
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Рацион в новогодние праздники должен быть сбалансированным, можно позволить себе съесть лишнего, но после этого стоит устроить разгрузочный день, сладости тоже не запрещены, но лучше употреблять их в первой половине дня, эти простые правила помогут не набрать лишние килограммы во время новогодних каникул, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Нет продуктов, которые мы должны полностью исключать, нужно просто соблюдать количество потребляемых калорий и правильно сочетать продукты", - сказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
Она уточнила, что после новогодней ночи следует возвращаться к привычному рациону. В целом питаться следует четыре-пять раз в день – должно быть три обязательных приема пищи и один-два перекуса. Интервалы между приемами пищи должны составлять 2,5-3 часа.
В свою очередь врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева
отметила, что начинать утро следует со стакана чистой свежей воды комнатной температуры, это поможет человеку проснуться и разбудить организм.
Завтракать нужно в течение часа после пробуждения, это один из главных приемов пищи, в него нужно включать молочные продукты, яйца, масло, каши, цельнозерновой хлеб, пояснила Дзгоева.
По ее словам, есть следует медленно и в тишине, так как за разговорами или просмотром телевизора можно незаметно съесть больше. В каждый прием пищи следует включать овощи и зелень, так как они богаты витаминами и пищевыми волокнами, которые помогают телу эффективно функционировать и уменьшают чувство голода, добавила диетолог.
"Если уже вас унесло море пищевого буйства – можно до этого или после сделать разгрузочный день ... Может быть, пакет нежирного кефира или кусок рыбы или мяса в аккомпанементе с овощами", - отметила Дзгоева.
Сладости и десерты на каникулах тоже можно себе позволить, но лучше в утренние приемы пищи, считает Прунцева.
"Новогодние каникулы – это время встреч с близкими людьми и друзьями, время хорошего настроения и отдыха, некоторых послаблений в рационе. При этом во всем должна быть умеренность, чтобы не перегружать свой организм", - резюмировала она.