https://ria.ru/20210104/opek-1591938096.html

Источник: большинство участников ОПЕК+ против увеличения добычи в феврале

Источник: большинство участников ОПЕК+ против увеличения добычи в феврале

Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T09:37

2021-01-04T09:37

2021-01-04T09:37

цены на нефть

опек

эр-рияд (город)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:118:2464:1504_1920x0_80_0_0_efb33321f23934af9dc3d579194261b1.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.ОПЕК+ начинает 2021 год с очередного важного решения: в понедельник альянсу предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями."К началу заседания никакого консенсуса нет. Большинство участников, причем подавляющее, считает, что не надо увеличивать, поскольку ясности с коронавирусом нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, страны ОПЕК+ контактировали между собой до начала заседания. "Да, контакты были. В частности, как руководство ОПЕК, так и Эр-Рияд контактировали с некоторыми участниками формата, делились мнениями", - отметил источник.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/opek-1589189132.html

эр-рияд (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, эр-рияд (город), экономика