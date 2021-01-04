https://ria.ru/20210104/opek-1591938096.html
Источник: большинство участников ОПЕК+ против увеличения добычи в феврале
Источник: большинство участников ОПЕК+ против увеличения добычи в феврале
Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T09:37
2021-01-04T09:37
2021-01-04T09:37
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.ОПЕК+ начинает 2021 год с очередного важного решения: в понедельник альянсу предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями."К началу заседания никакого консенсуса нет. Большинство участников, причем подавляющее, считает, что не надо увеличивать, поскольку ясности с коронавирусом нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, страны ОПЕК+ контактировали между собой до начала заседания. "Да, контакты были. В частности, как руководство ОПЕК, так и Эр-Рияд контактировали с некоторыми участниками формата, делились мнениями", - отметил источник.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/opek-1589189132.html
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цены на нефть, опек, эр-рияд (город), экономика
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
ОПЕК+ начинает 2021 год с очередного важного решения: в понедельник альянсу предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.
"К началу заседания никакого консенсуса нет. Большинство участников, причем подавляющее, считает, что не надо увеличивать, поскольку ясности с коронавирусом нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, страны ОПЕК+ контактировали между собой до начала заседания. "Да, контакты были. В частности, как руководство ОПЕК
, так и Эр-Рияд
контактировали с некоторыми участниками формата, делились мнениями", - отметил источник.