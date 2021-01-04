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Источник: большинство участников ОПЕК+ против увеличения добычи в феврале
Источник: большинство участников ОПЕК+ против увеличения добычи в феврале
Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T09:37
2021-01-04T09:37
цены на нефть
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экономика
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.ОПЕК+ начинает 2021 год с очередного важного решения: в понедельник альянсу предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями."К началу заседания никакого консенсуса нет. Большинство участников, причем подавляющее, считает, что не надо увеличивать, поскольку ясности с коронавирусом нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, страны ОПЕК+ контактировали между собой до начала заседания. "Да, контакты были. В частности, как руководство ОПЕК, так и Эр-Рияд контактировали с некоторыми участниками формата, делились мнениями", - отметил источник.
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цены на нефть, опек, эр-рияд (город), экономика

Источник: большинство участников ОПЕК+ против увеличения добычи в феврале

09:37 04.01.2021
 
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© AP Photo / Matthew Brown
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Консенсуса к началу заседания ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
ОПЕК+ начинает 2021 год с очередного важного решения: в понедельник альянсу предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового "британского" штамма коронавируса заставят притормозить с послаблениями.
"К началу заседания никакого консенсуса нет. Большинство участников, причем подавляющее, считает, что не надо увеличивать, поскольку ясности с коронавирусом нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, страны ОПЕК+ контактировали между собой до начала заседания. "Да, контакты были. В частности, как руководство ОПЕК, так и Эр-Рияд контактировали с некоторыми участниками формата, делились мнениями", - отметил источник.
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