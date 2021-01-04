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Королева красоты погибла при загадочных обстоятельствах
Королева красоты погибла при загадочных обстоятельствах
Модель Химену Иту, которая должна была участвовать в конкурсе красоты "Мисс Мексика", нашли мертвой у себя дома. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-04T23:41
2021-01-04T23:41
2021-01-05T04:53
мексика
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Модель Химену Иту, которая должна была участвовать в конкурсе красоты "Мисс Мексика", нашли мертвой у себя дома. Об этом пишет The Sun.Точные обстоятельства смерти 21-летней Химены остаются загадкой. Полиция предполагает, что она могла покончить с собой всего за несколько недель до конкурса.Представитель правоохранительных органов заявил, что предварительные данные свидетельствуют о суициде, однако для выяснения истинной причины гибели девушки будет проведено расследование. Криминалисты уже работают над этим.По одной из версий, причиной смерти девушки стали наркотики, сообщает Infobae. Также не исключается вариант, что фотомодель могли убить.Химена Иту получила титул "Мисс Агуаскальентес" в 2019 году и была одной из кандидаток на конкурс "Мисс Мексика 2021", который должен состояться 13 марта.Помимо участия в конкурсах красоты, девушка работала медсестрой и училась в мексиканском городе Агуаскальентес, чтобы овладеть этой профессией.
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мексика
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Модель Химену Иту, которая должна была участвовать в конкурсе красоты "Мисс Мексика", нашли мертвой у себя дома. Об этом пишет The Sun
.
Точные обстоятельства смерти 21-летней Химены остаются загадкой. Полиция предполагает, что она могла покончить с собой всего за несколько недель до конкурса.
Представитель правоохранительных органов заявил, что предварительные данные свидетельствуют о суициде, однако для выяснения истинной причины гибели девушки будет проведено расследование. Криминалисты уже работают над этим.
По одной из версий, причиной смерти девушки стали наркотики, сообщает Infobae. Также не исключается вариант, что фотомодель могли убить.
Химена Иту получила титул "Мисс Агуаскальентес" в 2019 году и была одной из кандидаток на конкурс "Мисс Мексика
2021", который должен состояться 13 марта.
Помимо участия в конкурсах красоты, девушка работала медсестрой и училась в мексиканском городе Агуаскальентес, чтобы овладеть этой профессией.