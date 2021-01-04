Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210104/model-1592006007.html
Королева красоты погибла при загадочных обстоятельствах
Королева красоты погибла при загадочных обстоятельствах
Модель Химену Иту, которая должна была участвовать в конкурсе красоты "Мисс Мексика", нашли мертвой у себя дома. Об этом пишет The Sun. РИА Новости, 05.01.2021
2021-01-04T23:41
2021-01-05T04:53
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1592005708_0:21:468:284_1920x0_80_0_0_877e9b86852c3fe333098591595b0a6f.png
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Модель Химену Иту, которая должна была участвовать в конкурсе красоты "Мисс Мексика", нашли мертвой у себя дома. Об этом пишет The Sun.Точные обстоятельства смерти 21-летней Химены остаются загадкой. Полиция предполагает, что она могла покончить с собой всего за несколько недель до конкурса.Представитель правоохранительных органов заявил, что предварительные данные свидетельствуют о суициде, однако для выяснения истинной причины гибели девушки будет проведено расследование. Криминалисты уже работают над этим.По одной из версий, причиной смерти девушки стали наркотики, сообщает Infobae. Также не исключается вариант, что фотомодель могли убить.Химена Иту получила титул "Мисс Агуаскальентес" в 2019 году и была одной из кандидаток на конкурс "Мисс Мексика 2021", который должен состояться 13 марта.Помимо участия в конкурсах красоты, девушка работала медсестрой и училась в мексиканском городе Агуаскальентес, чтобы овладеть этой профессией.
https://ria.ru/20201109/blogersha-1583826529.html
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1592005708_0:0:468:351_1920x0_80_0_0_f19ec51a1db3f59c3bc755cb076f7de0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мексика

Королева красоты погибла при загадочных обстоятельствах

23:41 04.01.2021 (обновлено: 04:53 05.01.2021)
 
© InstagramМодель Химена Иту
Модель Химена Иту - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Модель Химену Иту, которая должна была участвовать в конкурсе красоты "Мисс Мексика", нашли мертвой у себя дома. Об этом пишет The Sun.
Точные обстоятельства смерти 21-летней Химены остаются загадкой. Полиция предполагает, что она могла покончить с собой всего за несколько недель до конкурса.
Представитель правоохранительных органов заявил, что предварительные данные свидетельствуют о суициде, однако для выяснения истинной причины гибели девушки будет проведено расследование. Криминалисты уже работают над этим.
По одной из версий, причиной смерти девушки стали наркотики, сообщает Infobae. Также не исключается вариант, что фотомодель могли убить.
Аманда Матурана - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября 2020, 20:57
Популярная блогерша погибла в 22 года
Химена Иту получила титул "Мисс Агуаскальентес" в 2019 году и была одной из кандидаток на конкурс "Мисс Мексика 2021", который должен состояться 13 марта.
Помимо участия в конкурсах красоты, девушка работала медсестрой и училась в мексиканском городе Агуаскальентес, чтобы овладеть этой профессией.
 
Мексика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03В Москве и области ожидаются туман и гололед
06:57Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию
05:25Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах
05:14Умирающая от COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей
05:08Во Владимирской области загорелись торговые павильоны
05:02Пациентку напугало странное "существо" в больничной палате
04:53Байден заявил, что Трамп не выполняет работу президента
04:14WP: в округе Колумбия задержали лидера ультраправого движения Proud Boys
04:05Власти США рекомендовали не снижать дозу вакцины от COVID-19
04:03Приставы рассказали о взыскании долгов с алиментщиков
03:40Представитель Тани Робертс опроверг информацию о смерти актрисы
03:25Стоматолог описал опасное влияние алкоголя на зубы
03:21Пропал муж актрисы из сериала "Воронины"
03:08Эксперт рассказала, приведет ли роботизация к исчезновению профессий
03:05Львовская блогерша возмутила радикалов своим обращением к россиянам
03:04Эксперты рассказали о ценах на товары для снижения веса после праздников
02:29Бывшая мисс Вирджиния "ожила" после смерти от COVID-19
02:09Названы неожиданные свойства граната
01:55Названы главные мировые риски 2021 года
01:30"Репортеры без границ" призвали власти Британии освободить Ассанжа
Лента новостейМолния