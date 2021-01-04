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Стало известно, насколько выросло состояние миллиардеров в России за год
Стало известно, насколько выросло состояние миллиардеров в России за год
Несмотря на пандемию, за 2020 год российским миллиардерам все же удалось нарастить состояние, их совокупное богатство увеличилось на 13,8 миллиарда долларов;... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:44
2021-01-04T20:30
россия
леонид михельсон
виктор вексельберг
мегафон
металлоинвест
роман абрамович
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Несмотря на пандемию, за 2020 год российским миллиардерам все же удалось нарастить состояние, их совокупное богатство увеличилось на 13,8 миллиарда долларов; больше всех прибавили бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, долями которых владеют миллиардеры. По некоторым из них расчет осуществляют исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего BBI включает 500 самых состоятельных людей мира, сейчас в рейтинг входят 22 россиянина.При этом, по данным Bloomberg, в 2019 году совокупное состояние богатейших россиян росло максимальными за последние четыре года темпами и прибавило 52,9 миллиарда долларов.За 2020 год богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина выросло на 1,98 миллиарда долларов — до 30 миллиардов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал за год увеличился на 219 миллионов долларов — до 24,8 миллиарда. На третьей строчке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который стал богаче на 2,47 миллиарда долларов (всего 23,9 миллиарда).Четвертый — основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал прибавил 3,11 миллиарда долларов, дойдя до отметки в 23,1 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов, его состояние выросло на 4,46 миллиарда долларов — до 21,1 миллиарда.Шестую строчку занял Роман Абрамович (Evraz), став богаче на 2,06 миллиарда долларов (всего 18,4 миллиарда). Седьмое место — за бенефициаром "Еврохима" и СУЭК Андреем Мельниченко, чье богатство увеличилось на 2,72 миллиарда и составило 18,1 миллиарда долларов.В то же время состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, который занял восьмое место, за год сократилось на 4,99 миллиарда долларов — это самые крупные потери в российской части рейтинга BBI. Капитал Алекперова на конец 2020-го оценивается в 17,3 миллиарда долларов. Девятое место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", — его состояние уменьшилось на 1,51 миллиарда долларов, до 16,6 миллиарда.Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16,1 миллиарда долларов, прирост за год составил 1,29 миллиарда.Состояние Керимова, 15-го среди российских миллиардеров, за 2020-й выросло на 4,82 миллиарда, до 9,89 миллиарда долларов.
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россия, леонид михельсон, виктор вексельберг, мегафон, металлоинвест, роман абрамович, новолипецкий металлургический комбинат, экономика

Стало известно, насколько выросло состояние миллиардеров в России за год

16:44 04.01.2021 (обновлено: 20:30 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Несмотря на пандемию, за 2020 год российским миллиардерам все же удалось нарастить состояние, их совокупное богатство увеличилось на 13,8 миллиарда долларов; больше всех прибавили бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, долями которых владеют миллиардеры. По некоторым из них расчет осуществляют исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего BBI включает 500 самых состоятельных людей мира, сейчас в рейтинг входят 22 россиянина.
При этом, по данным Bloomberg, в 2019 году совокупное состояние богатейших россиян росло максимальными за последние четыре года темпами и прибавило 52,9 миллиарда долларов.
За 2020 год богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина выросло на 1,98 миллиарда долларов — до 30 миллиардов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал за год увеличился на 219 миллионов долларов — до 24,8 миллиарда. На третьей строчке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который стал богаче на 2,47 миллиарда долларов (всего 23,9 миллиарда).
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Четвертый — основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, чей капитал прибавил 3,11 миллиарда долларов, дойдя до отметки в 23,1 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов, его состояние выросло на 4,46 миллиарда долларов — до 21,1 миллиарда.
Шестую строчку занял Роман Абрамович (Evraz), став богаче на 2,06 миллиарда долларов (всего 18,4 миллиарда). Седьмое место — за бенефициаром "Еврохима" и СУЭК Андреем Мельниченко, чье богатство увеличилось на 2,72 миллиарда и составило 18,1 миллиарда долларов.
В то же время состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, который занял восьмое место, за год сократилось на 4,99 миллиарда долларов — это самые крупные потери в российской части рейтинга BBI. Капитал Алекперова на конец 2020-го оценивается в 17,3 миллиарда долларов. Девятое место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", — его состояние уменьшилось на 1,51 миллиарда долларов, до 16,6 миллиарда.
Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16,1 миллиарда долларов, прирост за год составил 1,29 миллиарда.
Состояние Керимова, 15-го среди российских миллиардеров, за 2020-й выросло на 4,82 миллиарда, до 9,89 миллиарда долларов.
 
РоссияЛеонид МихельсонВиктор ВексельбергМегафонМеталлоинвестРоман АбрамовичНоволипецкий металлургический комбинатЭкономика
 
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