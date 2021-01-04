https://ria.ru/20210104/mid-1591966294.html
МИД ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
МИД ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
Министерство иностранных дел России отреагировало на слова госсекретаря США Майка Помпео о жестком курсе в отношении Москвы. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:24
2021-01-04T14:24
2021-01-04T16:40
майк помпео
дональд трамп
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел России отреагировало на слова госсекретаря США Майка Помпео о жестком курсе в отношении Москвы.Ранее Помпео заявил в твиттере, что ни одна президентская администрация не проводила настолько жесткий курс в отношении России, как при Дональде Трампе.Российское дипведомство в ответ разместило на своей официальной странице в соцсети картину Адольфа Нортена "Отступление Наполеона", сопроводив ее ироничным высказыванием.Американские политики регулярно выступают с антироссийскими заявлениями. Ранее госсекретарь уже называл Москву главным врагом Вашингтона. В России тогда отметили, что подобные высказывания не помогут решить внутренние американские проблемы, а поведение Помпео сравнили с "антироссийской горячкой".
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майк помпео, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, вашингтон (город), сша, в мире