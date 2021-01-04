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В Саратовской области проверяют сообщения об осквернении Вечного огня
В Саратовской области проверяют сообщения об осквернении Вечного огня
Полиция в Саратовской области проводит проверку сообщения, что двое мужчин в преддверии Нового года якобы пили спиртное и бросали шелуху от семечек на решетку... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T14:37
2021-01-04T14:37
2021-01-04T14:37
саратовская область
вольск
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САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратовской области проводит проверку сообщения, что двое мужчин в преддверии Нового года якобы пили спиртное и бросали шелуху от семечек на решетку вокруг Вечного огня в центре города Вольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что 31 декабря у Вечного огня двое мужчин якобы пили пиво и грызли семечки и не реагировали на просьбу прохожей уйти. На фото в соцсети запечатлено, как у Вечного огня находятся двое мужчин, причем один из них стоит ногами на решетке вокруг огня и держит в руке, предположительно, бутылку."Первого января в дежурную часть поступило сообщение от гражданки 1971 года рождения о том, что 31 декабря около мемориала "Вечный огонь" около 18.00 (17.00 мск) двое граждан распивали спиртные напитки и употребляли семечки, шелуху от которых бросали на решетку, установленную рядом с мемориалом. В настоящее время по данному факту проводится проверка, личности обоих граждан установлены", - сказала собеседница агентства.
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саратовская область, вольск, происшествия
САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Полиция в Саратовской области
проводит проверку сообщения, что двое мужчин в преддверии Нового года якобы пили спиртное и бросали шелуху от семечек на решетку вокруг Вечного огня в центре города Вольска
, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что 31 декабря у Вечного огня двое мужчин якобы пили пиво и грызли семечки и не реагировали на просьбу прохожей уйти. На фото в соцсети запечатлено, как у Вечного огня находятся двое мужчин, причем один из них стоит ногами на решетке вокруг огня и держит в руке, предположительно, бутылку.
"Первого января в дежурную часть поступило сообщение от гражданки 1971 года рождения о том, что 31 декабря около мемориала "Вечный огонь" около 18.00 (17.00 мск) двое граждан распивали спиртные напитки и употребляли семечки, шелуху от которых бросали на решетку, установленную рядом с мемориалом. В настоящее время по данному факту проводится проверка, личности обоих граждан установлены", - сказала собеседница агентства.