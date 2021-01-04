https://ria.ru/20210104/memorial-1591967229.html

В Саратовской области проверяют сообщения об осквернении Вечного огня

В Саратовской области проверяют сообщения об осквернении Вечного огня

Полиция в Саратовской области проводит проверку сообщения, что двое мужчин в преддверии Нового года якобы пили спиртное и бросали шелуху от семечек на решетку... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T14:37

2021-01-04T14:37

2021-01-04T14:37

саратовская область

вольск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg

САРАТОВ, 4 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратовской области проводит проверку сообщения, что двое мужчин в преддверии Нового года якобы пили спиртное и бросали шелуху от семечек на решетку вокруг Вечного огня в центре города Вольска, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что 31 декабря у Вечного огня двое мужчин якобы пили пиво и грызли семечки и не реагировали на просьбу прохожей уйти. На фото в соцсети запечатлено, как у Вечного огня находятся двое мужчин, причем один из них стоит ногами на решетке вокруг огня и держит в руке, предположительно, бутылку."Первого января в дежурную часть поступило сообщение от гражданки 1971 года рождения о том, что 31 декабря около мемориала "Вечный огонь" около 18.00 (17.00 мск) двое граждан распивали спиртные напитки и употребляли семечки, шелуху от которых бросали на решетку, установленную рядом с мемориалом. В настоящее время по данному факту проводится проверка, личности обоих граждан установлены", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20201217/oskvernenie-1589785424.html

саратовская область

вольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, вольск, происшествия