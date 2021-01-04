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Лукашенко объявил в Белоруссии Год народного единства
Лукашенко объявил в Белоруссии Год народного единства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об объявлении в республике 2021 года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T17:59
2021-01-04T17:59
2021-01-04T17:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об объявлении в республике 2021 года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", - говорится в сообщении пресс-службы.По ее данным, согласно указу, белорусское правительство совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должно разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, а также обеспечить координацию деятельности госорганов, других организаций по выполнению этого плана.Ранее, в своем новогоднем поздравлении белорусам, Лукашенко призвал сделать 2021 год Годом народного единства. Как отмечал глава государства, 2020 год нужен был для того, чтобы "понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе". Президент тогда же призвал граждан "перевернуть страницу пройденного" и вместе писать новую главу независимой Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.Параллельно с акциями протеста в республике проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
https://ria.ru/20201230/lukashenko-1591538492.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 4 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
подписал указ об объявлении в республике 2021 года Годом народного единства, решение принято в целях консолидации общества, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №1 "Об объявлении 2021 года Годом народного единства". Данное решение принято в целях консолидации общества, сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, согласно указу, белорусское правительство совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом должно разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства, а также обеспечить координацию деятельности госорганов, других организаций по выполнению этого плана.
Ранее, в своем новогоднем поздравлении белорусам, Лукашенко призвал сделать 2021 год Годом народного единства. Как отмечал глава государства, 2020 год нужен был для того, чтобы "понять, кто есть кто, чтобы по-настоящему оценить сделанное и увидеть, что мы нация, способная выжить в этом бурном мире только тогда, когда мы едины, когда мы вместе". Президент тогда же призвал граждан "перевернуть страницу пройденного" и вместе писать новую главу независимой Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
Параллельно с акциями протеста в республике проходят мероприятия сторонников Лукашенко.
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