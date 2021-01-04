https://ria.ru/20210104/lukashenko-1591952840.html
Лукашенко приравнял четыре месяца работы генпрокурора в Белоруссии к году
Лукашенко приравнял четыре месяца работы генпрокурора в Белоруссии к году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приравнял четыре месяца работы генерального прокурора к году. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:17
2021-01-04T12:17
2021-01-04T14:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приравнял четыре месяца работы генерального прокурора к году.Соответствующее заявление глава государства сделал, принимая с докладом генпрокурора Андрея Шведа, сообщает агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер добавил, что большое количество дел, связанных с протестами после президентских выборов, не парализовали правоохранительную систему страны.Выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов, после чего в стране начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", за семь месяцев правоохранительные органы возбудили против участников митингов более 900 уголовных дел. В республике заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
приравнял четыре месяца работы генерального прокурора к году.
Соответствующее заявление глава государства сделал, принимая с докладом генпрокурора Андрея Шведа, сообщает агентство Sputnik Беларусь
.
"Это, считайте, как год по белорусскому времени. Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы", — сказал Лукашенко, отметив, что Швед занимает должность всего четыре месяца.
Белорусский лидер добавил, что большое количество дел, связанных с протестами после президентских выборов, не парализовали правоохранительную систему страны.
Выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов, после чего в стране начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", за семь месяцев правоохранительные органы возбудили против участников митингов более 900 уголовных дел. В республике заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".