https://ria.ru/20210104/lukashenko-1591952840.html

Лукашенко приравнял четыре месяца работы генпрокурора в Белоруссии к году

Лукашенко приравнял четыре месяца работы генпрокурора в Белоруссии к году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приравнял четыре месяца работы генерального прокурора к году. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T12:17

2021-01-04T12:17

2021-01-04T14:57

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приравнял четыре месяца работы генерального прокурора к году.Соответствующее заявление глава государства сделал, принимая с докладом генпрокурора Андрея Шведа, сообщает агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер добавил, что большое количество дел, связанных с протестами после президентских выборов, не парализовали правоохранительную систему страны.Выборы главы государства в Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция не согласилась с итогами выборов, после чего в стране начались протестные акции, которые продолжаются до сих пор. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", за семь месяцев правоохранительные органы возбудили против участников митингов более 900 уголовных дел. В республике заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны".

https://ria.ru/20201231/belorussiya-1591705371.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире