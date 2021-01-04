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Бальбек прокомментировал ожидания разведкой Украины "вторжения России"
Бальбек прокомментировал ожидания разведкой Украины "вторжения России"
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил на предсказание службы внешней разведки Украины о "вторжении России" ироничным фразеологизмом об отсутствии ожидаемого РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T12:49
2021-01-04T12:49
руслан бальбек
госдума рф
москва
республика крым
киев
украина
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил на предсказание службы внешней разведки Украины о "вторжении России" ироничным фразеологизмом об отсутствии ожидаемого результата, добавив, что вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве.Ранее в службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Украинские разведчики заявили, будто бы российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. По мнению представителей разведывательного ведомства, Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма."Видимо, после политического тюнинга "супер-аналитики Украины 2.0" предрекают, что возможно и потенциально Россия вторгнется на территорию Украины, чтобы добыть воду. Как говорится, замах на рубль - удар на копейку. Потенциально может произойти все, даже присоединение Украины к России, а вот наше вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве", - заявил Бальбек.По его мнению, доверие к таким аналитическим командам, как украинское военное командование, подорвано ещё с 2014 года."Чего они тогда только не обещали: и вторжение российской армии, и применение ядерного оружия по украинским объектам, и насильную русификацию граждан Украины - все это закончилось пустой болтовней", - отметил он.Бальбек добавил, что даже математически рассчитав, выяснится, что добывать воду на территории крымского полуострова, даже в самых сложных условиях, гораздо дешевле, чем проводить военную операцию против Украины."Если в Киеве не верят, то пусть спросят у своих европейских хозяев - те умеют считать деньги и подтвердят мои слова", - заключил Бальбек.
https://ria.ru/20210101/razval-1591773411.html
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москва
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руслан бальбек, госдума рф, москва, республика крым, киев, украина

Бальбек прокомментировал ожидания разведкой Украины "вторжения России"

12:49 04.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек ответил на предсказание службы внешней разведки Украины о "вторжении России" ироничным фразеологизмом об отсутствии ожидаемого результата, добавив, что вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве.
Ранее в службе внешней разведки Украины предсказали "вторжение российской армии" на территорию страны. Украинские разведчики заявили, будто бы российские военные могут "под надуманным предлогом" совершить марш-бросок в Херсонскую область для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала. По мнению представителей разведывательного ведомства, Москва способна пойти на такой шаг для решения вопроса водоснабжения Крыма.
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"Видимо, после политического тюнинга "супер-аналитики Украины 2.0" предрекают, что возможно и потенциально Россия вторгнется на территорию Украины, чтобы добыть воду. Как говорится, замах на рубль - удар на копейку. Потенциально может произойти все, даже присоединение Украины к России, а вот наше вторжение на территорию Украины даже теоретически не рассматривается в Москве", - заявил Бальбек.
По его мнению, доверие к таким аналитическим командам, как украинское военное командование, подорвано ещё с 2014 года.
"Чего они тогда только не обещали: и вторжение российской армии, и применение ядерного оружия по украинским объектам, и насильную русификацию граждан Украины - все это закончилось пустой болтовней", - отметил он.
Бальбек добавил, что даже математически рассчитав, выяснится, что добывать воду на территории крымского полуострова, даже в самых сложных условиях, гораздо дешевле, чем проводить военную операцию против Украины.
"Если в Киеве не верят, то пусть спросят у своих европейских хозяев - те умеют считать деньги и подтвердят мои слова", - заключил Бальбек.
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Руслан БальбекГосдума РФМоскваРеспублика КрымКиевУкраина
 
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