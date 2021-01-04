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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591988210.html
В Австрии выявили первые случаи заражения "британским" штаммом COVID-19
В Австрии выявили первые случаи заражения "британским" штаммом COVID-19
Первые случаи нового "британского" штамма коронавируса зафиксировали в Австрии, сообщила в понедельник газета Kleine Zeitung. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T18:20
2021-01-04T18:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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ВЕНА, 4 янв - РИА Новости. Первые случаи нового "британского" штамма коронавируса зафиксировали в Австрии, сообщила в понедельник газета Kleine Zeitung.Уточняется, что по итогам теста в аэропорту Вены "британский" штамм выявили у четырёх человек, ещё у одного обнаружили другой вариант вируса, предположительно возникший в Южной Африке.Новые варианты вируса выявили у пяти человек, включая троих детей. Пока ничто не указывает на широкое распространение вируса на территории страны, отмечает газета.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, австрия, юар, вена, в мире

В Австрии выявили первые случаи заражения "британским" штаммом COVID-19

18:20 04.01.2021
 
© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
Автомобиль скорой помощи в Австрии - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© AP Photo / Hans Punz
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ВЕНА, 4 янв - РИА Новости. Первые случаи нового "британского" штамма коронавируса зафиксировали в Австрии, сообщила в понедельник газета Kleine Zeitung.
Уточняется, что по итогам теста в аэропорту Вены "британский" штамм выявили у четырёх человек, ещё у одного обнаружили другой вариант вируса, предположительно возникший в Южной Африке.
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Новые варианты вируса выявили у пяти человек, включая троих детей. Пока ничто не указывает на широкое распространение вируса на территории страны, отмечает газета.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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