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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591979200.html
Назван необычный симптом коронавируса
Назван необычный симптом коронавируса
О заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота, сообщает газета Daily Express со ссылкой на ряд исследований. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T16:31
2021-01-04T18:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. О заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота, сообщает газета Daily Express со ссылкой на ряд исследований. Икота пока не значилась в числе основных симптомов COVID-19, однако ее продолжительное проявление может означать наличие инфекции. Проведенное египетскими врачами исследование выявило пациента, у которого коронавирус проявлялся только через икоту. В больницу 64-летний мужчина обратился спустя трое суток, после чего выяснилось, что он заражен коронавирусом и у него низкий уровень лейкоцитов. Аналогичный случай описывается в статье, опубликованной американскими учеными. В их случае 62-летний пациент обратился к медикам через четверо суток после начала икоты. Инфекция поразила легкие, кроме того, у мужчины понизился уровень лейкоцитов и тромбоцитов.Икота — редкий симптом коронавируса. Чаще всего она возникает при стрессе или из-за неправильного питания и проходит через несколько минут. Однако британские врачи рекомендуют обращаться за медпомощью, если икота не проходит более двух суток либо возникает слишком часто.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Выявили уже около 84 миллионов случаев заражения новой инфекцией. Свыше 1,8 миллиона человек скончались. Больше всего случаев зафиксировали в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Назван необычный симптом коронавируса

16:31 04.01.2021 (обновлено: 18:10 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевМедики и пациенты в реанимационном отделении городской клинической больницы №25 Новосибирска
Медики и пациенты в реанимационном отделении городской клинической больницы №25 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. О заражении коронавирусом может сигнализировать постоянная икота, сообщает газета Daily Express со ссылкой на ряд исследований.
Икота пока не значилась в числе основных симптомов COVID-19, однако ее продолжительное проявление может означать наличие инфекции.
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Врач рассказал об опасных последствиях при легкой форме коронавируса
Проведенное египетскими врачами исследование выявило пациента, у которого коронавирус проявлялся только через икоту. В больницу 64-летний мужчина обратился спустя трое суток, после чего выяснилось, что он заражен коронавирусом и у него низкий уровень лейкоцитов.
Аналогичный случай описывается в статье, опубликованной американскими учеными. В их случае 62-летний пациент обратился к медикам через четверо суток после начала икоты. Инфекция поразила легкие, кроме того, у мужчины понизился уровень лейкоцитов и тромбоцитов.
Икота — редкий симптом коронавируса. Чаще всего она возникает при стрессе или из-за неправильного питания и проходит через несколько минут. Однако британские врачи рекомендуют обращаться за медпомощью, если икота не проходит более двух суток либо возникает слишком часто.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Выявили уже около 84 миллионов случаев заражения новой инфекцией. Свыше 1,8 миллиона человек скончались. Больше всего случаев зафиксировали в США, Индии и Бразилии. Эти же страны лидируют по числу жертв болезни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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