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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591971419.html
В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом
В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге, который впервые опередил Москву по приросту новых случаев COVID-19 за сутки, на понедельник... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T15:22
2021-01-04T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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москва
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге, который впервые опередил Москву по приросту новых случаев COVID-19 за сутки, на понедельник составило 690 против 773 неделей ранее, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.В понедельник Петербург впервые обогнал Москву по числу вновь выявленных случаев COVID-19: за сутки там было выявлено 3657 случаев против 3591 в столице."У нас наблюдается снижение по госпитализациям. На 2 января - 638 (неделей ранее 936). На 3 января - 570 против 916 госпитализированных неделей ранее и на 4 января - 690 против 773", - сказала собеседница агентства.По ее словам, снижение числа госпитализированных связано с тем, что в новогодние каникулы жители Петербурга реже обращаются за медицинской помощью, поскольку "не хотят проводить праздники в больнице"."Поэтому мы бы хотели предостеречь горожан от самолечения. Тем более что при коронавирусе человек может на первых порах не чувствовать серьезного поражения легких", - заявила представитель комздрава.По данным городского оперштаба, к понедельнику в Петербурге подтверждено 257 007 случаев заражения COVID-19. Скончались 8004 человека, выздоровели 154 982. В Петербурге со второй декады декабря ежесуточно фиксируется около 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/peterburg-1591944830.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, санкт-петербург, общество

В Петербурге снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

15:22 04.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге, который впервые опередил Москву по приросту новых случаев COVID-19 за сутки, на понедельник составило 690 против 773 неделей ранее, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
В понедельник Петербург впервые обогнал Москву по числу вновь выявленных случаев COVID-19: за сутки там было выявлено 3657 случаев против 3591 в столице.
"У нас наблюдается снижение по госпитализациям. На 2 января - 638 (неделей ранее 936). На 3 января - 570 против 916 госпитализированных неделей ранее и на 4 января - 690 против 773", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, снижение числа госпитализированных связано с тем, что в новогодние каникулы жители Петербурга реже обращаются за медицинской помощью, поскольку "не хотят проводить праздники в больнице".
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
Вчера, 11:05Распространение нового коронавируса
Петербург впервые опередил Москву по числу случаев COVID-19 за сутки
"Поэтому мы бы хотели предостеречь горожан от самолечения. Тем более что при коронавирусе человек может на первых порах не чувствовать серьезного поражения легких", - заявила представитель комздрава.
По данным городского оперштаба, к понедельнику в Петербурге подтверждено 257 007 случаев заражения COVID-19. Скончались 8004 человека, выздоровели 154 982. В Петербурге со второй декады декабря ежесуточно фиксируется около 3,7 тысячи новых случаев коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В ресторане отеля около Конгрессно-выставочного центра, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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