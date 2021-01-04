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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591959108.html
Власти Петербурга рассказали о ситуации с COVID-19
Власти Петербурга рассказали о ситуации с COVID-19
Ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в Петербурге стабильно находится на уровне около 3650-3750, хотя в понедельник город опередил Москву по этому... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T13:23
2021-01-04T13:23
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в Петербурге стабильно находится на уровне около 3650-3750, хотя в понедельник город опередил Москву по этому показателю, следует из данных городского оперштаба.Как сообщали журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге (3657). Москва, где ранее обычно выявляли больше всего случаев коронавируса, оказалась на втором месте – 3591 случай.При этом, согласно данным городского оперштаба, в Петербурге со второй декады декабря ежесуточно фиксируется около 3,7 тысячи новых случаев коронавируса. Так, неделей ранее 28 декабря этот показатель составил 3748 случаев при 22 338 тестах на COVID. За минувшие сутки при выявлении 3657 новых случаев было протестировано 10 902 человека, информирует оперштаб."Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 257 007 случаев заражения COVID-19. Скончались 8004 человека. Выздоровели 154 982 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10 902 человека", - говорится в сообщении ведомства.Как следует из данных городского оперштаба, объем тестирования в Петербурге снизился в период новогодних каникул. Так, по данным на 31 декабря за сутки было протестировано более 32 тысяч человек, на 1 января – около 16,8 тысячи человек, на 2 января – около 13,1 тысячи человек.Ранее инфекционист Евгений Тимаков говорил РИА Новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик ещё не пройден. По словам эксперта, рост заболеваемости коронавирусом в России вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России - к концу февраля.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210103/peterburg-1591920054.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, санкт-петербург

Власти Петербурга рассказали о ситуации с COVID-19

13:23 04.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Ежесуточный прирост новых случаев COVID-19 в Петербурге стабильно находится на уровне около 3650-3750, хотя в понедельник город опередил Москву по этому показателю, следует из данных городского оперштаба.
Как сообщали журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Санкт-Петербурге (3657). Москва, где ранее обычно выявляли больше всего случаев коронавируса, оказалась на втором месте – 3591 случай.
При этом, согласно данным городского оперштаба, в Петербурге со второй декады декабря ежесуточно фиксируется около 3,7 тысячи новых случаев коронавируса. Так, неделей ранее 28 декабря этот показатель составил 3748 случаев при 22 338 тестах на COVID. За минувшие сутки при выявлении 3657 новых случаев было протестировано 10 902 человека, информирует оперштаб.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 257 007 случаев заражения COVID-19. Скончались 8004 человека. Выздоровели 154 982 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10 902 человека", - говорится в сообщении ведомства.
Врач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
3 января, 20:29Распространение нового коронавируса
В Петербурге ожидают три волны коронавируса после праздников
Как следует из данных городского оперштаба, объем тестирования в Петербурге снизился в период новогодних каникул. Так, по данным на 31 декабря за сутки было протестировано более 32 тысяч человек, на 1 января – около 16,8 тысячи человек, на 2 января – около 13,1 тысячи человек.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков говорил РИА Новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием на COVID-19 во время праздников, пик ещё не пройден. По словам эксперта, рост заболеваемости коронавирусом в России вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России - к концу февраля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 03.01.2021
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваСанкт-Петербург
 
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