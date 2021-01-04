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В России за сутки выписали 21 154 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 21 154 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 21 154 человека после COVID-19, за все время - 2 640 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:03
2021-01-04T11:03
2021-01-04T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 21 154 человека после COVID-19, за все время - 2 640 036, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 21 154 человека... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 2 640 036", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 6401 человек, в Санкт-Петербурге - 1626, в Подмосковье - 1428.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество