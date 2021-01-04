https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591944120.html

В России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай заражения COVID-19, это минимальный показатель с 18 ноября (20 985), сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T11:02

2021-01-04T11:02

2021-01-04T14:50

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай заражения COVID-19, это минимальный показатель с 18 ноября (20 985), сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Умерли 482 (504 накануне) человека, выздоровели 21 154 (19 847) пациента.В Москве выявили 3591 случай — это минимум с 8 октября (3323). Днем ранее в списках значился 3581 заболевший и столица занимала первое место по количеству инфицированных среди всех регионов, однако теперь ее опередил Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились еще 3657 человек (3738 днем ранее). Наименьшее число заражений зафиксировали в Костромской области — 15, на Алтае — 12, в Ненецком автономном округе — три. Нет заболевших на Чукотке.За время пандемии COVID-19 в России выявили 3 260 138 раз. Темп прироста сократился до 0,7 процента (было — 0,8). Умерли 58 988 человек, вылечились более 2,6 миллиона.Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА Новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием во время праздников. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в стране вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России — к концу февраля.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 83,3 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса — их более 85 миллионов. Больше всего заболевших в США — 20,6 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210104/poezdki-1591945492.html

https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591932218.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва