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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591944120.html
В России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай заражения COVID-19, это минимальный показатель с 18 ноября (20 985), сообщил оперативный штаб по борьбе с... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T11:02
2021-01-04T14:50
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай заражения COVID-19, это минимальный показатель с 18 ноября (20 985), сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Умерли 482 (504 накануне) человека, выздоровели 21 154 (19 847) пациента.В Москве выявили 3591 случай — это минимум с 8 октября (3323). Днем ранее в списках значился 3581 заболевший и столица занимала первое место по количеству инфицированных среди всех регионов, однако теперь ее опередил Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились еще 3657 человек (3738 днем ранее). Наименьшее число заражений зафиксировали в Костромской области — 15, на Алтае — 12, в Ненецком автономном округе — три. Нет заболевших на Чукотке.За время пандемии COVID-19 в России выявили 3 260 138 раз. Темп прироста сократился до 0,7 процента (было — 0,8). Умерли 58 988 человек, вылечились более 2,6 миллиона.Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА Новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием во время праздников. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в стране вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России — к концу февраля.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 83,3 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса — их более 85 миллионов. Больше всего заболевших в США — 20,6 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210104/poezdki-1591945492.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом

11:02 04.01.2021 (обновлено: 14:50 04.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
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© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай заражения COVID-19, это минимальный показатель с 18 ноября (20 985), сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 482 (504 накануне) человека, выздоровели 21 154 (19 847) пациента.
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В Москве выявили 3591 случай — это минимум с 8 октября (3323). Днем ранее в списках значился 3581 заболевший и столица занимала первое место по количеству инфицированных среди всех регионов, однако теперь ее опередил Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились еще 3657 человек (3738 днем ранее).
Наименьшее число заражений зафиксировали в Костромской области — 15, на Алтае — 12, в Ненецком автономном округе — три. Нет заболевших на Чукотке.
За время пандемии COVID-19 в России выявили 3 260 138 раз. Темп прироста сократился до 0,7 процента (было — 0,8). Умерли 58 988 человек, вылечились более 2,6 миллиона.
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Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА Новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием во время праздников. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в стране вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России — к концу февраля.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 83,3 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса — их более 85 миллионов. Больше всего заболевших в США — 20,6 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
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