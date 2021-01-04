В России выявили 23 351 новый случай заражения коронавирусом
11:02 04.01.2021 (обновлено: 14:50 04.01.2021)
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай заражения COVID-19, это минимальный показатель с 18 ноября (20 985), сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 482 (504 накануне) человека, выздоровели 21 154 (19 847) пациента.
В Москве выявили 3591 случай — это минимум с 8 октября (3323). Днем ранее в списках значился 3581 заболевший и столица занимала первое место по количеству инфицированных среди всех регионов, однако теперь ее опередил Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились еще 3657 человек (3738 днем ранее).
Наименьшее число заражений зафиксировали в Костромской области — 15, на Алтае — 12, в Ненецком автономном округе — три. Нет заболевших на Чукотке.
За время пандемии COVID-19 в России выявили 3 260 138 раз. Темп прироста сократился до 0,7 процента (было — 0,8). Умерли 58 988 человек, вылечились более 2,6 миллиона.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА Новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием во время праздников. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в стране вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России — к концу февраля.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 83,3 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса — их более 85 миллионов. Больше всего заболевших в США — 20,6 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.