https://ria.ru/20210104/koronavirus-1591930183.html

Эпидемиолог сообщила об опасности нового штамма коронавируса для детей

Эпидемиолог сообщила об опасности нового штамма коронавируса для детей

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила о новой опасности "британской" мутации коронавируса. Об РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T01:57

2021-01-04T01:57

2021-01-04T01:57

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

лондонский университет

великобритания

в мире

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила о новой опасности "британской" мутации коронавируса. Об этом специалист написала на своей странице в Twitter.По ее словам, новая мутация коронавируса более заразна для детей и подростков до 19 лет, так как с большей вероятностью может спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.Как утверждается, коэффициент распространения нового генетического варианта коронавируса (Rt) примерно в 1,74 раза выше, чем в случае с прежним SARS-CoV-2. Этот параметр показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до изоляции.Гурдасани отметила, что это "очень тревожные" новости, и призвала начинать предпринимать меры уже сейчас.Кроме того, эпидемиолог предположила, что новый штамм, который преобладает у детей, не пройдет и мимо взрослых. Он может перекинуться на них. Тогда увеличится заболеваемость, что приведет новым смертям.Новая мутация коронавирусаНовая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.По оценкам специалистов из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, она на 56 процентов более заразна, чем изначальный вариант вируса, а это может привести к росту заболеваемости и заполняемости больниц. Позже новый штамм выявили во многих других странах: Франции, США, Японии, ОАЭ, Китае, Германии, Австралии. Некоторые государства из-за этого прервали авиасообщение с Великобританией и закрыли границы.По данным Роспотребнадзора, данная мутация коронавируса в России не представлена.Ситуация с коронавирусомПо последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных заражений коронавирусом в мире превысило отметку в 83 миллиона.За последние сутки во всем мире подтвержден 740 221 случай COVID-19, тем самым, общее количество заражений составило 83 322 449.Скончались за все время 1 831 412 человек с COVID-19, в том числе более 12,5 тысячи - за последние сутки.В Британии за сутки было выявлено свыше 54 тысяч случаев COVID-19. Скончались 454 человека, инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в стране выявили 2 654 779 заболевших.Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.В начале декабря в России началась вакцинация от коронавируса. Сейчас в медучреждениях используют препарат "Спутник V". В России разрабатываются и другие вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210103/koronavirus-1591925437.html

https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html

https://ria.ru/20201231/covid-19-1591420327.html

великобритания

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коронавирус covid-19, воз, лондонский университет, великобритания, в мире