https://ria.ru/20210104/kholesterin-1591931222.html

Названы добавки, снижающие уровень холестерина

Названы добавки, снижающие уровень холестерина

Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 04.01.2021

2021-01-04T02:49

2021-01-04T02:49

2021-01-04T03:08

наука

холестерин

весь мир

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщает Express.Первой пищевой добавкой против специалисты назвали магний, ежедневный прием которого не только снижает уровень "плохого", но и повышает уровень "хорошего" холестерина в организме. Кроме того, это вещество является важным минералом, который нужен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови.Второй добавкой стал экстракт зеленого чая, который, в частности, помогает сократить риск развития заболеваний сердца. Он также богат полифенолами, обладающими антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами.Ранее стало известно, что снизить уровень холестерина в крови можно с помощью трех продуктов. В их числе – льняные семена и масло, артишоки и клетчатка.Холестерин – липидное вещество, необходимое для обменных процессов, содержится в организме человека. В нормальном количестве он необходим для построения оболочек клеток.Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.К факторам, повышающим уровень "плохого" холестерина, относятся курение, избыточный вес, гиподинамия и неправильное питание с высоким содержанием трансжиров.К факторам, снижающим уровень "плохого" холестерина, относятся физкультура, спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя, еда, содержащая мало насыщенных животных жиров и легкоусваиваемых углеводов, но богатая клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, липотропными факторами (метионином, холином, лецитином), витаминами и микроэлементами.

https://ria.ru/20201126/kholesterin-1586442133.html

https://ria.ru/20200804/1575334800.html

весь мир

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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холестерин, весь мир