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Наука
https://ria.ru/20210104/kholesterin-1591931222.html
Названы добавки, снижающие уровень холестерина
Названы добавки, снижающие уровень холестерина
Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T02:49
2021-01-04T03:08
наука
холестерин
весь мир
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщает Express.Первой пищевой добавкой против специалисты назвали магний, ежедневный прием которого не только снижает уровень "плохого", но и повышает уровень "хорошего" холестерина в организме. Кроме того, это вещество является важным минералом, который нужен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови.Второй добавкой стал экстракт зеленого чая, который, в частности, помогает сократить риск развития заболеваний сердца. Он также богат полифенолами, обладающими антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами.Ранее стало известно, что снизить уровень холестерина в крови можно с помощью трех продуктов. В их числе – льняные семена и масло, артишоки и клетчатка.Холестерин – липидное вещество, необходимое для обменных процессов, содержится в организме человека. В нормальном количестве он необходим для построения оболочек клеток.Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.К факторам, повышающим уровень "плохого" холестерина, относятся курение, избыточный вес, гиподинамия и неправильное питание с высоким содержанием трансжиров.К факторам, снижающим уровень "плохого" холестерина, относятся физкультура, спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя, еда, содержащая мало насыщенных животных жиров и легкоусваиваемых углеводов, но богатая клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, липотропными факторами (метионином, холином, лецитином), витаминами и микроэлементами.
https://ria.ru/20201126/kholesterin-1586442133.html
https://ria.ru/20200804/1575334800.html
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холестерин, весь мир

Названы добавки, снижающие уровень холестерина

02:49 04.01.2021 (обновлено: 03:08 04.01.2021)
 
© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый за работой
Ученый за работой - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
© Fotolia / Hoda Bogdan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Эксперты назвали пищевые добавки, снижающие уровень "плохого" холестерина. Об этом сообщает Express.
Первой пищевой добавкой против специалисты назвали магний, ежедневный прием которого не только снижает уровень "плохого", но и повышает уровень "хорошего" холестерина в организме. Кроме того, это вещество является важным минералом, который нужен для регулирования кровяного давления и уровня сахара в крови.
Врач - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Назван опасный признак повышенного холестерина
Второй добавкой стал экстракт зеленого чая, который, в частности, помогает сократить риск развития заболеваний сердца. Он также богат полифенолами, обладающими антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и противораковыми свойствами.
Ранее стало известно, что снизить уровень холестерина в крови можно с помощью трех продуктов. В их числе – льняные семена и масло, артишоки и клетчатка.
Холестерин – липидное вещество, необходимое для обменных процессов, содержится в организме человека. В нормальном количестве он необходим для построения оболочек клеток.
Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.
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4 августа 2020, 09:27
Названы напитки, вызывающие ожирение
К факторам, повышающим уровень "плохого" холестерина, относятся курение, избыточный вес, гиподинамия и неправильное питание с высоким содержанием трансжиров.
К факторам, снижающим уровень "плохого" холестерина, относятся физкультура, спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя, еда, содержащая мало насыщенных животных жиров и легкоусваиваемых углеводов, но богатая клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, липотропными факторами (метионином, холином, лецитином), витаминами и микроэлементами.
 
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