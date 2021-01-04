https://ria.ru/20210104/katar-1592004274.html
Эмир Катара примет участие в саммите стран Персидского залива
Эмир Катара примет участие в саммите стран Персидского залива
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани впервые с 2017 года примет участие в саммите лидеров арабских стран Персидского залива, который пройдет в саудовской... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T23:01
2021-01-04T23:01
2021-01-04T23:01
персидский залив
тамим бен хамад аль тани
саудовская аравия
доха
в мире
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ДОХА, 4 дек - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани впервые с 2017 года примет участие в саммите лидеров арабских стран Персидского залива, который пройдет в саудовской провинции Эль-Улаа во вторник, чтобы завершить более чем трехлетний конфликт с соседними странами, сообщила канцелярия эмира в Twitter в понедельник вечером."Эмир Катара возглавит катарскую делегацию для участия в 41-й встрече в верхах высшего совета Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которая пройдет во вторник в провинции Эль-Улаа в братской Саудовской Аравии", - говорится в сообщении канцелярии.Эмир Катара не принимал участие в региональных саммитах в последние годы на фоне разрыва дипотношений между Дохой и странами региона - Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном и установления ими транспортной блокады Катара с 2017 года. Ранее МИД Кувейта, который выступал посредником в отношениях между Дохой и ее соседями, объявил о договоренности между эмиром Катара и наследным принцем Саудовской Аравии подписать заявление по итогам саммита в королевстве, которое предусматривает урегулирование существующих проблем.
https://ria.ru/20210104/katar-1592001089.html
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персидский залив, тамим бен хамад аль тани, саудовская аравия, доха, в мире