https://ria.ru/20210104/katar-1592001817.html
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран залива
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран залива
Саудовская Аравия приняла решение открыть закрытые 3,5 года границы с Катаром, включая единственную сухопутную границу Катара, с вечера понедельника перед... РИА Новости, 04.01.2021
2021-01-04T21:42
2021-01-04T21:42
2021-01-04T21:42
мид кувейта
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ДОХА, 4 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия приняла решение открыть закрытые 3,5 года границы с Катаром, включая единственную сухопутную границу Катара, с вечера понедельника перед саммитом лидеров стран Персидского залива, который пройдет во вторник на северо-западе Саудовской Аравии, сообщил глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах.Кувейт выступал посредником в конфликте между Катаром и его соседями по региону, который начался в 2017 году."По итогам телефонного разговора между эмиром Кувейта и эмиром Катара, а также наследным принцем Саудовской Аравии было достигнуто соглашение об открытии воздушной, сухопутной и морской границ между Катаром и Саудовской Аравией, начиная с вечера понедельника", - сказал ас-Сабах в телевизионном обращении по национальному телевидению Кувейта.
https://ria.ru/20210101/katar-1591769351.html
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мид кувейта, саудовская аравия, кувейт, катар, в мире